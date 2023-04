Quadra chuvosa: Ceará chega a 50 açudes sangrando

Reservatórios no Ceará acima de 90% do volume já passam de 100; maiores açudes do Estado, Castanhão, Banabuiú e Orós alcançam melhores níveis em uma década

O grande aporte da quadra chuvosa está refletindo no nível dos açudes do Ceará. Segundo dados do Portal Hidrológico do Ceará, o número de reservatórios sangrando no Estado chegou a 50 neste domingo, 2.

A quantidade é 2,5 vezes maior que a registrada na mesma época em 2022. Em 1º de abril do ano passado, 20 reservatórios estavam acima da capacidade máxima.

Outros 62 açudes ainda não verteram, mas estão com mais de 90% do volume de água. Somados aos que estão sangrando, são 112 reservatórios com alta capacidade armazenada.

Embora com menor volume relativo, os maiores açudes do Estado também apresentam bons números. O Castanhão, em Jaguaribara, alcançou 24,91%, maior nível desde janeiro de 2015. O Orós, na cidade de mesmo nome, atingiu os atuais 54,47% pela última vez em março de 2013. Em Banabuiú, o reservatório que leva o nome do município está com 24,65%, o que não acontecia desde novembro de 2013.

