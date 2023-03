Senador Pompeu decreta estado de calamidade pública após chuvas fortes

Com as fortes chuvas, CE-166 ficou interditada devido aos alagamentos. Equipes da Superintendência de Obras Públicas (SOP) estão no local para avaliar o cenário e planejar as ações a serem tomadas na rodovia

A CE-166, que liga o município de Senador Pompeu a Piquet Carneiro, registra vários pontos de alagamento desde a madrugada desta segunda-feira, 27, em decorrência das fortes chuvas na região, de acordo com o Boletim de Trafegabilidade das Rodovias Estaduais da Superintendência de Obras Públicas (SOP). Por conta da situação, o prefeito de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro (PDT), declarou estado de calamidade pública no município.

“Nós estamos pedindo apoio de toda a população, [pedindo] que saiam das áreas de risco, e que aquelas famílias que moram na zona rural, próximas ao rio [Patu], saiam de casa”, disse Maurício Pinheiro.

“Estado de calamidade, nós não temos nada a comemorar hoje. A sangria do Rio Patu era um sonho de 12 anos, mas pelas circunstâncias que nos encontramos, só nos leva preocupação”, complementa ele.

Ibervan Ramos, ex-ministro da infraestrutura de Senador Pompeu e morador da cidade, diz que existe o risco de que os reservatórios do Poço Grande e do Riacho do Meio se rompam. “Se todos esses açudes vierem a arrombar, Senador Pompeu ficará debaixo d'água”, alerta.

Assim como o prefeito, Ibervan explica que a população estava animada com a possibilidade do Rio Patu sangrar. "Já fazia 12 anos que ele não sangrava, mas, infelizmente, depois de muita gente desabrigada e com o risco de perder a vida, todo mundo ficou triste.”

Equipes da Superintendência de Obras Públicas (SOP) estão no local para avaliar o cenário e planejar as ações a serem tomadas na rodovia.



