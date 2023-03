Chuvas no Ceará: 14 municípios decretam situação de emergência

Previsão do tempo continua apontando para chuvas em todas as regiões até quinta-feira, 30

Pelo menos 14 municípios do Ceará decretaram situação de emergência até esta terça-feira, 28. As informações são da Defesa Civil do Estado. As chuvas registradas neste mês de março deixaram famílias desabrigadas, pessoas mortas em desabamentos e em afogamentos, além de uma desaparecida.

Municípios em situação de emergência no Ceará devido às chuvas



Senador Pompeu



Milhã



Itapajé



Umirim



Tururu



Porteiras



Groaíras



Altaneira



Antonina do Norte



Itapipoca



Guaramiranga



Uruburetama



Missão Velha



Aratuba

Após decretada a situação de emergência, as cidades podem pedir mais recursos federais para serem gastos com ações de defesa civil.

O Ceará já registrou 32,1% a mais do que as chuvas esperadas para o mês de março, com média de 268.7 milímetros (mm). Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 149 cidades já atingiram a média prevista para o mês.

Previsão do tempo no Ceará



Confira abaixo como estará o clima no Estado no início desta semana:



Terça-feira - 28/03/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões.



Quarta-feira - 29/03/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.



Quinta-feira - 30/03/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.



