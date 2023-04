Independência tem maior chuva no Ceará em 24h; veja previsão

Ceará registra chuva em 81 cidades. Município de Independência acumulou 182 milímetros. Veja previsão do tempo no Ceará para hoje e os próximos dias

Pelo menos 81 municípios do Ceará registraram chuvas nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A tendência é que as chuvas continuem pelos próximos dias.

O drama que as fortes chuvas geram; CONFIRA

O município de Independência registrou o maior índice pluviométrico, com 182 milímetros (mm) (Posto: Jaburu), seguido por Crateús (Posto: Monte Nebo), com 161 mm, e Novo Oriente (Posto: Faz. Novo Oriente), com 100 mm. Veja o gráfico:

Clima no Ceará: veja previsão do tempo

Confira abaixo o prognóstico da Funceme para hoje e os próximos dias:

Domingo - 02/04/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Segunda-feira - 03/04/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Terça-feira - 04/04/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.



