Rodovias no Ceará têm trechos com rompimento e riscos de deslizamento

Sete trechos de rodovias cearenses estão parcialmente ou completamente interditadas nesta sexta-feira, 31, aponta a Superintendência de Obras Públicas (SOP). Os setores foram atingidos pelas chuvas e apresentam sinais de erosão e rompimento.

No Litoral Oeste, no trecho da CE-240 ligando Miraíma a Itapipoca, o extravasamento de uma barragem causou rachadura na pista. Os dois sentidos da rodovia estão interditados.

Já no Sertão Central, o setor da CE-166 que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro — dois dos municípios mais atingidos pelas chuvas — está bloqueado por uma cratera. De acordo com a SOP, equipes realizam sinalização para os motoristas.

Ainda na região, a CE-371, entre Dep. Irapuan Pinheiro e Milhã, apresenta trechos com erosão. A SOP está concluindo a reabilitação do espaço.

Equipes trabalham para reabilitar trechos de rodovias (Foto: Reprodução/SOP)



Na Serra da Ibiapaba, a CE-311, em trecho que liga Viçosa do Ceará a Santa Terezinha, as chuvas fizeram com que determinadas áreas no entorno da pista corressem risco de deslizamentos de terra.

Na região do Cariri, três setores estão com problemas na estrutura. No primeiro deles, na CE-384, que liga Mauriti a Piancó, na Paraíba, um rompimento causou a completa interdição do espaço.

Em uma outra área da rodovia, sinais de erosão são perceptíveis — causados pelo comprometimento de um bueiro. Alagamentos também são vistos na extensão da CE-384 que faz conexão com a BR-116.

A última rodovia atingida é da CE-166, em trecho ligando Santana do Cariri a Nova Olinda. Áreas com erosão podem ser verificadas.

Onde há rompimento na rodovia, a SOP sublinha que os trabalhos de recuperação só podem ser realizados quando condições climáticas favoráveis forem observadas.

BLOQUEIO TOTAL

CE-240: trecho que liga Miraíma a Itapipoca, no Litoral Oeste e Vale do Curu.



CE-166: trecho que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro, no Sertão Central.



CE-384: trecho que liga Mauriti a cidade de Piancó, na Paraíba.

BLOQUEIO PARCIAL

CE-166: trecho que liga Santana do Cariri a Nova Olinda, no Cariri.





LIBERAÇÃO

CE-371: trecho que liga Deputado Irapuan Pinheiro a Milhã, no Sertão Central. Setor ainda exige atenção.

