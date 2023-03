Centro-Norte do Ceará tem risco médio de chuvas intensas neste sábado

No próximo sábado, 1º, o Centro-Norte do Ceará tem risco médio de ocorrência de chuvas intensas, segundo aviso meteorológico emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



Apesar do risco se estender ao turno da manhã, chuvas mais intensas devem acontecer principalmente pela tarde, e estarão concentradas na região Noroeste do Estado neste sábado, 1º, e domingo, 2 de abril.

A previsão para esta sexta-feira, 31 de março, é de chuva em todas as macrorregiões do Estado. Nas regiões de Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Cariri e Sul do Sertão Central e Inhamuns, estas precipitações devem ser isoladas.

Segundo a Funceme, a posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) vem colaborando para a maior instabilidade e chuva. Outros fatores que influenciam as precipitações são o calor, umidade, sistema de brisa e a interação dos ventos com o relevo.



