Instituições repudiam ataque a tiros em escola de Sobral que deixou dois mortos

Disparos aconteceram em escola no bairro Campo dos Velhos, em Sobral. / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Após o ataque a tiros na Escola de Ensino Médio Luís Felipe, em Sobral, que deixou dois estudantes mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira, 25, instituições públicas se manifestaram em repúdio à violência e em solidariedade às vítimas e familiares. O ataque ocorreu quando dois homens efetuaram disparos em direção à escola, onde cerca de 600 alunos estavam em atividade. Os tiros atingiram estudantes no pátio e em áreas externas da instituição, localizada a apenas 700 metros da Delegacia Regional de Sobral e da sede da Prefeitura.

Comitê da Alece pede fortalecimento de políticas O Comitê de Prevenção e Combate à Violência (CPCV), da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), lamentou a tragédia. “A violência armada em territórios conflagrados expõe e vulnerabiliza crianças e adolescentes. Não podemos permitir que a escola, espaço de proteção, aprendizado e garantia de direitos, seja atravessada pela lógica da violência”, publicou o órgão em suas redes sociais. O comitê reforçou a necessidade de fortalecer políticas públicas de proteção e ampliar a rede de apoio a familiares das vítimas e sobreviventes. A entidade citou ainda a Lei Estadual nº 17.253/2020, que instituiu as Comissões de Proteção e Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes em escolas públicas e privadas do Ceará.

Rede Acolhe oferecerá assistência às famílias A Defensoria Pública do Estado, por meio da Rede Acolhe, informou que atuará no acompanhamento da tragédia, oferecendo assistência jurídica, apoio psicossocial e suporte institucional às famílias atingidas. “A vida, a liberdade e a dignidade humana são valores inegociáveis que devem ser defendidos e preservados”, destacou a instituição.