Instituições repudiam ataque a tiros em escola de Sobral que deixou dois mortos

Instituições repudiam ataque a tiros em escola de Sobral que deixou dois mortosComitê da Alece e Defensoria Pública manifestaram solidariedade e cobraram políticas de proteção a crianças e adolescentes após a tragédia na Escola Luís Felipe
Após o ataque a tiros na Escola de Ensino Médio Luís Felipe, em Sobral, que deixou dois estudantes mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira, 25, instituições públicas se manifestaram em repúdio à violência e em solidariedade às vítimas e familiares.
O ataque ocorreu quando dois homens efetuaram disparos em direção à escola, onde cerca de 600 alunos estavam em atividade. Os tiros atingiram estudantes no pátio e em áreas externas da instituição, localizada a apenas 700 metros da Delegacia Regional de Sobral e da sede da Prefeitura.
Comitê da Alece pede fortalecimento de políticas
O Comitê de Prevenção e Combate à Violência (CPCV), da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), lamentou a tragédia.
“A violência armada em territórios conflagrados expõe e vulnerabiliza crianças e adolescentes. Não podemos permitir que a escola, espaço de proteção, aprendizado e garantia de direitos, seja atravessada pela lógica da violência”, publicou o órgão em suas redes sociais.
O comitê reforçou a necessidade de fortalecer políticas públicas de proteção e ampliar a rede de apoio a familiares das vítimas e sobreviventes. A entidade citou ainda a Lei Estadual nº 17.253/2020, que instituiu as Comissões de Proteção e Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes em escolas públicas e privadas do Ceará.
Rede Acolhe oferecerá assistência às famílias
A Defensoria Pública do Estado, por meio da Rede Acolhe, informou que atuará no acompanhamento da tragédia, oferecendo assistência jurídica, apoio psicossocial e suporte institucional às famílias atingidas.
“A vida, a liberdade e a dignidade humana são valores inegociáveis que devem ser defendidos e preservados”, destacou a instituição.
Acompanhamento das investigações e apoio às vítimas
Em nota, o Ministério Público do Estado do Ceará comunicou que irá acompanhar as investigações das forças de segurança para identificação dos responsáveis. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) foi acionado pelo procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, para dar apoio às investigações.
O Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência (Nuavv) da Região Norte também já foi acionado e prestará o apoio necessário às vítimas diretas e indiretas.
Autoridades públicas se pronunciaram sobre o ocorrido, como o prefeito da cidade, Oscar Rodrigues (União Brasil), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador Elmano de Freitas (PT), que usaram as redes sociais para se manifestar. As aulas foram suspensas após o crime. Vídeos gravados dentro da instituição de ensino mostram a correria entre os estudantes no momento dos tiros.
O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, se colocou à disposição, por meio do campus da UFC em Sobral, e da Administração Superior da instituição, para contribuir com as autoridades estaduais e municipais, bem como com as famílias, estudantes e professores.
Em nota, o reitor afirmou:
“Pela natureza da sua missão, a escola deve ser um espaço de convivência e partilha de experiências, de construção de saberes, de desenvolvimento humano, de diálogo e, fundamentalmente, de cultivo da paz. Nela, crianças e jovens devem ser adequadamente acolhidos e incentivados para alcançar o máximo de suas potencialidades e exercer autonomia.”