Ceará não bate meta de redução de homicídios no 2º quadrimestre do ano

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.06..2025:Fachada da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - Bloco II. Entrevista com secretário da segurança pública e defesa social, Roberto Sá, Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) (Daniel Galber/Especial para O POVO / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O Ceará não bateu a meta de redução de homicídio estipulada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para o segundo quadrimestre deste ano. Enquanto o Estado pretendia registrar, no máximo, 942 assassinatos de maio a agosto, 1.039 mortes foram registradas no período. Os números foram divulgados na edição desta terça-feira, 23, do Diário Oficial do Estado (DOE). Os resultados publicados ainda mostram que Fortaleza também não bateu a meta de redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (os CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).

No Interior, por sua vez, das nove AIS existentes, cinco bateram a meta. Confira a seguir a íntegra dos números de CVLIs no segundo quadrimestre do ano: Clique aqui para baixar o PDF. . E clique aqui para saber onde fica cada uma das AIS do Estado. Ceará bate metas de roubos Apesar das metas de CVLIs não terem sido alcançadas no Estado, as metas referentes a roubos foram batidas. Era previsto um teto de 10.480 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) no quadrimestre em todo o Ceará, mas o resultado realizado apontou 9.891 roubos. Fortaleza também alcançou a meta, já que foram registrados 6.828 CVPs, 5.28% a menos que a marca estipulada de 7.209 roubos. A mesma coisa os municípios da RMF, que precisavam satisfazer a meta de 1.653 CVPs e registrou 1.620 roubos.

