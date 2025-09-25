Apenas 34,9% das escolas públicas do Ceará tem esgotamento sanitário

Imagem de apoio ilustrativo. Relatório do Todos Pela Educação mostra déficits e desigualdades na infraestrutura das escolas brasileiras / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará tem apenas 34,9% das escolas públicas com esgotamento sanitário. De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, lançado nesta quarta-feira, 25, o Estado tem uma proporção menor que a do Brasil (48,2%) no fornecimento de esgoto às unidades educacionais. Entre os estados do Nordeste, a cobertura da rede de esgoto nas escolas do Ceará supera a do Rio Grande do Norte (31,9%), do Piauí (28,2%), de Alagoas (26%) e a do Maranhão (8,8%). Pernambuco é o estado da região com melhor taxa, chegando a 45,1%.

LEIA | "A gente vai escapando": como vivem famílias sem banheiro digno e esgotamento em Fortaleza Os dados do Censo Escolar, produzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e incluídos no estudo anual da organização Todos Pela Educação, mostram déficits e desigualdades na infraestrutura das escolas brasileiras. Cerca de 95% das escolas públicas brasileiras contam com itens básicos de infraestrutura, incluindo acesso à água potável, ligação de energia elétrica, banheiros e cozinha. O Ceará chega próximo da universalização em todos esses itens. Por outro lado, apenas 79% das escolas brasileiras são atendidas por serviço de coleta de lixo e somente 48,2% estão conectadas à rede pública de esgoto. Os piores números estão na região Norte, já os melhores estão concentrados no Sudeste.

O Ceará também tem o terceiro pior índice de escolas climatizadas do Nordeste, com 34,2% delas tendo sistema de refrigeração. O Estado só tem índice maior do que Sergipe (29,6%) e Bahia (29%). LEIA | Sede de Aprender: entre 24 escolas fiscalizadas, apenas duas têm ligação à rede de esgoto Infraestrutura educacional também é desigual Bibliotecas, quadras esportivas e laboratórios também não são ofertados igualmente para todos os estudantes da rede pública.