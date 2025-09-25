Estudantes mortos em tentativa de chacina em escola de Sobral eram atletas em projetos sociais

Estudantes mortos em tentativa de chacina em escola de Sobral eram atletas em projetos sociaisOs criminosos passaram pelo local atirando e cinco estudantes foram atingidos no interior da escola. Os dois adolescentes que morreram eram atletas de projetos sociais
Os dois estudantes mortos durante uma tentativa de chacina em Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, eram atletas em projetos sociais esportivos na cidade. Nesta quinta-feira, 25, dois projetos sociais utilizaram perfis no Instagram para lamentar a tragédia registrada dentro da Escola Estadual Luiz Felipe.
Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, não resistiram aos ferimentos. Os sobreviventes foram socorridos a uma unidade hospitalar.
O projeto social esportivo Vila TN usou as redes sociais para lamentar a morte de Victor Guilherme, que era atleta da categoria sub 17.
"Não é só mais uma vida tirada de forma cruel e injusta. É o amor de alguém, a alegria de alguém, é a parceria de alguém, o filho de alguém, o amigo de alguém (...) nos despedimos não só de um, mas de dois jovens cheios de sonhos pela frente", relata.
O outro garoto, Luis Cláudio Sousa Oliveira Filho, participava do projeto Inter Futsal de Sobral. "É com grande tristeza no coração que comunicamos o falecimento do nosso atleta Luiz Cláudio, um garoto alegre, sonhador, brincalhão, respeitador e amigo", divulgou o projeto.
A Santa Casa de Sobral informou que duas das pessoas feridas receberam alta após atendimento médico. O terceiro sobrevivente permanece internado. Todos os feridos têm a faixa etária entre 17 e 18 anos.
O governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas, se manifestou sobre o caso e determinou reforço policial. O ministro da Educação, Camilo Santana, também utilizou as redes sociais para lamentar o crime e afirmou que a estrutura do MEC foi colocada à disposição e que conversou com o prefeito Oscar Rodrigues e com Elmano.
As aulas estão suspensas após o crime. Vídeos gravados dentro da instituição de ensino mostram a correria entre os estudantes no momento dos tiros.
Outras imagens, do lado de fora da escola, flagraram o momento que os homens armados disparam do lado de fora contra a as vítimas, que estão dentro do colégio.
Com informações da repórter Alexia Vieira