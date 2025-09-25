Estudantes mortos em tentativa de chacina em escola de Sobral eram atletas em projetos sociais

Cinco estudantes foram baleados e dois deles morreram no ataque registrado na escola em Sobral / Crédito: reprodução

Os dois estudantes mortos durante uma tentativa de chacina em Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, eram atletas em projetos sociais esportivos na cidade. Nesta quinta-feira, 25, dois projetos sociais utilizaram perfis no Instagram para lamentar a tragédia registrada dentro da Escola Estadual Luiz Felipe. Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, não resistiram aos ferimentos. Os sobreviventes foram socorridos a uma unidade hospitalar.