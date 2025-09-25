Aulas são suspensas em escola de Sobral onde estudantes foram assassinados

Dois alunos foram assassinados e outros três foram baleados dentro da escola de ensino médio médio Professor Luis Felipe, em Sobral

Informação é da Secretaria da Educação (Seduc), que acrescentou ter havido liberação dos alunos nesta quinta, após o crime.

As aulas na escola de ensino médio Professor Luis Felipe, em Sobral, onde dois alunos foram assassinados e outros três foram baleados, terão as aulas suspensas nessa sexta-feira, 26.

Ainda de acordo com a Seduc, "a comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os alunos estavam no estacionamento da escola quando suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo.