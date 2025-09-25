Aulas são suspensas em escola de Sobral onde estudantes foram assassinados

Aulas são suspensas em escola de Sobral onde estudantes foram assassinadosDois alunos foram assassinados e outros três foram baleados dentro da escola de ensino médio médio Professor Luis Felipe, em Sobral
As aulas na escola de ensino médio Professor Luis Felipe, em Sobral, onde dois alunos foram assassinados e outros três foram baleados, terão as aulas suspensas nessa sexta-feira, 26.
Informação é da Secretaria da Educação (Seduc), que acrescentou ter havido liberação dos alunos nesta quinta, após o crime.
Leia Mais | Elmano determina reforço policial e cúpula da Segurança em Sobral após morte de estudantes em escola
Ainda de acordo com a Seduc, "a comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os alunos estavam no estacionamento da escola quando suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo.