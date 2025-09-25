Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camilo se posiciona após mortes de alunos em Sobral

Camilo afirma que é hora de "preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento"

Postagem na rede social aconteceu após o assassinato de dois estudantes em uma escola de Sobral na manhã desta quinta-feira, 25.
Autor Sara Oliveira
Autor
Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online
O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que é hora de "unir forças e trabalharmos, juntos, para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e acolhimento". Postagem na rede social aconteceu após o assassinato de dois estudantes em uma escola de Sobral na manhã desta quinta-feira, 25.  

Camilo afirmou ainda que colocou o Ministério da Educação (MEC) à disposição do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil). E que equipes especializadas em situações de crise e violência extrema acompanham o caso, através do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares. 

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escla, atingindo os estudantes que estavam no estacionamento. 

Conforme O POVO apurou, cerca de 600 alunos estavam no local no momento do crime. 

Alunos foram liberados nesta quinta-feira, 25, e as aulas foram suspensas na sexta-feira, 26

 

 

