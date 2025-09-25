Camilo se posiciona após mortes de alunos em Sobral

Alunos estavam na hora do intervalo quando ataque aconteceu / Crédito: Jorge Alves

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que é hora de "unir forças e trabalharmos, juntos, para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e acolhimento". Postagem na rede social aconteceu após o assassinato de dois estudantes em uma escola de Sobral na manhã desta quinta-feira, 25. Leia Mais | Elmano determina reforço policial e cúpula da Segurança em Sobral após morte de estudantes em escola

Camilo afirmou ainda que colocou o Ministério da Educação (MEC) à disposição do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil). E que equipes especializadas em situações de crise e violência extrema acompanham o caso, através do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escla, atingindo os estudantes que estavam no estacionamento. Conforme O POVO apurou, cerca de 600 alunos estavam no local no momento do crime.