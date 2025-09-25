Vídeo mostra atiradores chegando em escola de Sobral

Dois homens em uma moto foram flagrados chegando à escola e atirando contra os alunos / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens chegam à escola de ensino médio Professor Luis Felipe, em Sobral, na manhã desta quinta-feira, 25, e disparam contra alunos. Dois estudantes morreram e três foram socorridos. Nas imagens, é possível ver que os homens estacionam a moto na esquina da escola, descem e se dirigem até o estacionamento da instituição. Mais de dez tiros são ouvidos. A dupla volta para a motocicleta e foge.

VEJA VÍDEO Os estudantes estavam no intervalo, encostados na grade do estacionamento. Os disparos foram feitos da calçada, em direção aos alunos. Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, morreram imediatamente. As outras três vítimas, também alunos da escola, foram lesionadas no abdômen, na coxa e na panturrilha. Elas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e receberam atendimento médico.

Elmano envia cúpula da Segurança Pública para Sobral O governador Elmano de Freitas (PT) determinou reforço policial na Cidade e a ida da cúpula de Segurança Pública ao Município. “Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, disse em post nas redes sociais. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou ainda que as forças de segurança estão mobilizadas para capturar os autores do crime. Segundo a órgão, uma quantidade de droga e balança de precisão foram apreendidas com uma das vítimas. Não foi especificado com qual aluno estava o material.

Aulas foram suspensas A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) lamentou o ocorrido na escola. Os demais estudantes foram liberados e na sexta-feira, 26, também não haverá aula. "A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos", disse a pasta em nota. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também se solidarizou com as vítimas. Ele afirmou ainda que colocou o Ministério da Educação (MEC) à disposição do governador e do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil).