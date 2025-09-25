Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo mostra atiradores chegando em escola de Sobral

Vídeo mostra atiradores chegando em escola de Sobral e fugindo após disparos

Depois dos tiros, dupla voltou para a motocicleta e fugiu. Os disparos foram feitos da calçada, em direção ao estacionamento da escola
Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens chegam à escola de ensino médio Professor Luis Felipe, em Sobral, na manhã desta quinta-feira, 25, e disparam contra alunos. Dois estudantes morreram e três foram socorridos.

Nas imagens, é possível ver que os homens estacionam a moto na esquina da escola, descem e se dirigem até o estacionamento da instituição. Mais de dez tiros são ouvidos. A dupla volta para a motocicleta e foge.

Os estudantes estavam no intervalo, encostados na grade do estacionamento. Os disparos foram feitos da calçada, em direção aos alunos. Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, morreram imediatamente.

As outras três vítimas, também alunos da escola, foram lesionadas no abdômen, na coxa e na panturrilha. Elas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e receberam atendimento médico.

Elmano envia cúpula da Segurança Pública para Sobral

O governador Elmano de Freitas (PT) determinou reforço policial na Cidade e a ida da cúpula de Segurança Pública ao Município.

“Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, disse em post nas redes sociais.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou ainda que as forças de segurança estão mobilizadas para capturar os autores do crime. Segundo a órgão, uma quantidade de droga e balança de precisão foram apreendidas com uma das vítimas. Não foi especificado com qual aluno estava o material.

Aulas foram suspensas

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) lamentou o ocorrido na escola. Os demais estudantes foram liberados e na sexta-feira, 26, também não haverá aula.

"A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos", disse a pasta em nota.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também se solidarizou com as vítimas. Ele afirmou ainda que colocou o Ministério da Educação (MEC) à disposição do governador e do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil).

Equipes especializadas em situações de crise e violência extrema acompanham o caso, através do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares.

