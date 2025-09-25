Dois adolescentes são mortos em escola estadual de Sobral

Estudantes estavam no intervalo no momento que foram atingidos pelos disparos

Conforme O POVO apurou, homens passaram atirando em uma motocicleta na direção da escola de ensino médio Professor Luis Felipe. Cerca de 600 estudantes estavam no intervalo.

Dois alunos de uma escola estadual de ensino médio de Sobral foram mortos a tiros na manhã desta quinta-feira, 25. Os alunos estavam no pátio da instituição quando foram atingidos pelos disparos. Outros três adolescentes foram socorridos com lesões à bala.

Um professor que não quis ser identificado e estava na escola afirmou que ouviu uma "rajada" de tiros. "Não aconteceu pior por Deus mesmo. Pela quantidade de tiros e pela quantidade de alunos que estavam na hora, poderia ter sido uma verdadeira chacina aqui", afirmou.

O POVO entrou em contato com a Secretaria Estadual do Ceará (Seduc) para pedir mais informações sobre a circunstância do crime e o estado de saúde das vítimas socorridas. A matéria será atualizada com a resposta da pasta.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas ainda não foram identificadas formalmente. Os suspeitos teriam efetuado os disparos pela calçada da escola, atingindo as vítimas no estacionamento da instituição.

O órgão afirmou ainda que as forças de segurança estão mobilizadas para capturar os autores do crime. O governador Elmano de Freitas (PT) lamentou as mortes e determinou a ida da cúpula da Segurança Pública do Estado ao município.