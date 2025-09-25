Prefeito de Sobral se pronuncia após tentativa de chacina em escola pública da cidade

O vídeo foi publicado por volta das 14 horas da tarde / Crédito: Reprodução/ Redes socais

Após o atentado a tiros em uma escola pública de Sobral, na manhã desta terça-feira, 25, o prefeito da cidade, Oscar Rodrigues (União Brasil), usou as redes sociais para se pronunciar. Em um vídeo publicado na sua conta no Instagram, o gestor afirmou:

“Diante do fato criminoso ocorrido hoje em Sobral, em uma das escolas públicas do Estado, já tomamos providências conversando com o ministro da Educação, que ficou altamente indignado com o ocorrido, assim como o governador, que também já estão adotando medidas para que este problema de segurança pública seja resolvido em Sobral.” CONFIRA | Vídeo mostra atiradores chegando em escola de Sobral e fugindo após disparos O prefeito informou ainda que a Guarda Municipal foi imediatamente acionada para o local, assim como ambulâncias para o socorro dos feridos, além de transportes da Secretaria de Educação para a retirada de todos os alunos da unidade. Veja o vídeo:

Na ocasião, dois homens efetuaram vários tiros em direção à Escola Estadual de Ensino Médio Professor Luis Felipe. Os estudantes Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, morreram no local. Outros três alunos ficaram feridos. Cerca de 600 estudantes estavam no intervalo no momento do ataque. LEIA TAMBÉM| Elmano determina reforço policial e cúpula da Segurança em Sobral após morte de estudantes em escola