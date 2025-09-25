Prefeito de Sobral se pronuncia após tentativa de chacina em escola pública da cidade

Prefeito de Sobral se pronuncia após tentativa de chacina em escola pública da cidadePor meio das redes sociais, Oscar Rodrigues informou que as autoridades públicas já estão tomando as devidas providências para a resolução do caso
Após o atentado a tiros em uma escola pública de Sobral, na manhã desta terça-feira, 25, o prefeito da cidade, Oscar Rodrigues (União Brasil), usou as redes sociais para se pronunciar.
Em um vídeo publicado na sua conta no Instagram, o gestor afirmou:
“Diante do fato criminoso ocorrido hoje em Sobral, em uma das escolas públicas do Estado, já tomamos providências conversando com o ministro da Educação, que ficou altamente indignado com o ocorrido, assim como o governador, que também já estão adotando medidas para que este problema de segurança pública seja resolvido em Sobral.”
O prefeito informou ainda que a Guarda Municipal foi imediatamente acionada para o local, assim como ambulâncias para o socorro dos feridos, além de transportes da Secretaria de Educação para a retirada de todos os alunos da unidade. Veja o vídeo:
Na ocasião, dois homens efetuaram vários tiros em direção à Escola Estadual de Ensino Médio Professor Luis Felipe. Os estudantes Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, morreram no local. Outros três alunos ficaram feridos. Cerca de 600 estudantes estavam no intervalo no momento do ataque.
Também pelas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, lamentou o ocorrido e ressaltou que é hora de “preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento.”
O governador Elmano de Freitas (PT) determinou o envio de reforço policial e a ida da cúpula da Segurança Pública ao município. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que as forças de segurança estão mobilizadas para capturar os autores do crime.
Por questões de segurança, as aulas foram suspensas até sexta-feira, 23.