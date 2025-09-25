Após morte de alunos, Elmano determina reforço policial em Sobral

Elmano determina reforço policial e cúpula da Segurança em Sobral após morte de estudantes em escolaDius alunos foram mortos e três foram baleados
Após dois adolescentes serem assassinados e três baleados dentro de uma escola estadual em Sobral, na manhã desta quinta-feira, 25, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que determinou reforço policial na Cidade e a ida da Cúpula de Segurança Pública ao município.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os alunos estavam no estacionamento da escola de ensino médio Professor Luis Felipe quando suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo da calçada.
Cerca de 600 estudantes estavam no intervalo.
Um professor que não quis ser identificado e estava na escola afirmou que ouviu uma "rajada" de tiros. "Não aconteceu pior por Deus mesmo. Pela quantidade de tiros e pela quantidade de alunos que estavam na hora, poderia ter sido uma verdadeira chacina aqui", afirmou.
