Após morte de alunos, Elmano determina reforço policial em Sobral

Após dois adolescentes serem assassinados e três baleados dentro de uma escola estadual em Sobral, na manhã desta quinta-feira, 25, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que determinou reforço policial na Cidade e a ida da Cúpula de Segurança Pública ao município.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os alunos estavam no estacionamento da escola de ensino médio Professor Luis Felipe quando suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo da calçada.

