Escola alvo de ataque em Sobral tem mais de mil alunos e índice de aprovação de 97%

Dois estudantes morreram e três ficaram feridos após tiroteio na manhã desta quinta-feira, 25; instituição é uma das mais tradicionais da cidade, com quase 80 anos de história
Localizada no bairro Campos dos Velhos, área suburbana próxima ao Centro de Sobral — município situado a 233,7 km de Fortaleza —, a Escola Estadual Luís Felipe é uma das mais tradicionais instituições da região, fundada em 27 de dezembro de 1943.

Atualmente, atende 1.159 alunos, segundo o Censo Escolar do Inep (2024), e conta com mais de 50 professores que oferecem todas as disciplinas obrigatórias. A unidade recebe estudantes de 27 bairros da cidade e de seis localidades da zona rural.

LEIA TAMBÉM | Estudantes mortos em tentativa de chacina em escola de Sobral eram atletas em projetos sociais

Ataque durante o intervalo

O colégio foi alvo de um ataque nesta quinta-feira, 25, quando dois alunos foram mortos e três ficaram feridos a tiros durante o intervalo das aulas. Os disparos ocorreram no pátio e em áreas externas da escola, a apenas 700 metros da Delegacia Regional de Sobral e da sede da Prefeitura Municipal.

Indicadores de desempenho

A escola apresenta bons indicadores educacionais. Conforme o Ideb de 2023, a instituição registrou 97,7% de aprovação: a cada 100 estudantes, apenas três não concluíram o ano letivo.

Já no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cerca de 80% dos alunos participaram da avaliação, com Redação como a disciplina de melhor desempenho.

