Escola alvo de ataque em Sobral tem mais de mil alunos e índice de aprovação de 97%

Adolescentes foram mortos dentro da escola no bairro Campo dos Velhos, em Sobral. / Crédito: Reprodução/Google Maps

Localizada no bairro Campos dos Velhos, área suburbana próxima ao Centro de Sobral — município situado a 233,7 km de Fortaleza —, a Escola Estadual Luís Felipe é uma das mais tradicionais instituições da região, fundada em 27 de dezembro de 1943. Atualmente, atende 1.159 alunos, segundo o Censo Escolar do Inep (2024), e conta com mais de 50 professores que oferecem todas as disciplinas obrigatórias. A unidade recebe estudantes de 27 bairros da cidade e de seis localidades da zona rural.