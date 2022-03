Jaguaribe e Maciço de Baturité têm mais chuvas neste domingo; em Fortaleza, previsão é para próximas horas

Macrorregiões com precipitação mais intensa foram Jaguaribe e Maciço de Baturité; chuva pode chegar ao restante do Estado ao longo do dia, inclusive em Fortaleza

A manhã deste domingo, 13, foi de chuva para diversos municípios da Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as macrorregiões do Estado com maior índice de precipitações foram Jaguaribe e Maciço de Baturité.

Pelo radar metereológico da Fundação, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) também apresentou níveis significativos. Na Capital, apesar de ter chovido durante a madrugada, a manhã segue apenas com céu nublado, ainda sem precipitações. A expectativa é que a chuva chegue a Fortaleza nas próximas horas.



Previsão do tempo para este domingo

Ainda de acordo com informações da Funceme, no restante do domingo o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuvas em todas as macrorregiões do Estado.



Pela manhã, as chances são maiores na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na região Jaguaribana e no norte do Sertão Central e Inhamuns, além do Cariri. À tarde, seguem as mesmas possibilidades, à exceção do Cariri, que deve ficar sem chuvas. No período da noite, todas as macrorregiões têm chances de chuva.

Chuva no Ceará durante o fim de semana

No acumulado do fim de semana, choveu em 81 municípios cearenses. Dos 128 postos de medição da Funceme com informações atualizadas desde as 7 da manhã do sábado, 12, 115 registraram alguma precipitação.

O maior índice de chuvas foi em Caridade, na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, com 84 mm. Itaiçaba, Russas, Ibiapina e Morada Nova também tiveram registros acima de 50 mm.

Dez municípios cearenses com mais chuva neste fim de semana

Caridade: 84 mm; Itaiçaba: 67 mm; Russas: 64 mm; Ibiapina: 56 mm; Morada Nova: 56 mm; Senador Sá: 48 mm; Croatá: 46,3 mm; Palmácia: 45,2 mm; Hidrolândia: 44 mm; Alcântaras: 44 mm.

