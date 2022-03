Semana Santa em Aracati: Padre diz que divulgação de mega evento "fere a sensibilidade religiosa"

Após a Prefeitura de Aracati anunciar mega evento na Semana Santa, na última quinta-feira, 10, o campo religioso da Cidade criticou a realização da festa. Em entrevista ao O POVO, neste sábado, 12, Padre Ronaldo, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Município, disse que termos utilizados na divulgação do evento “fere a sensibilidade religiosa cristã” e que o período é “lugar de oração e reflexão”. O pároco está entre os padres que assinaram uma nota de repúdio sobre o festejo.

O evento será realizado nos dias 15, 16 e 17 de abril, e contará com a participação de artistas como Zé Vaqueiro, Bell Marques, Léo Santana, entre outros. Em publicação nas redes sociais, o prefeito do município, Bismarck Maia, destaca o evento como “a melhor Semana Santa no Estado”. O evento é titulado de “Paixão no Aracati”.

Segundo Padre Ronaldo, a igreja não é contra eventos lúdicos, mas destaca que há oportunidades e datas específicas para serem realizadas. “O período da semana santa é lugar de oração e reflexão”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Eventos sociais e esportivos controlados são liberados sem limitação de público no Ceará

Você sabe o que é a Quaresma e o que ela significa?

Igreja critica mega festa na Semana Santa em Aracati com Bell Marques e Zé Vaqueiro

O sacerdote ainda ressaltou que o Estado vive um momento de pandemia da Covid-19 e que a festa, devido a repercussão de artistas conhecidos, deve atrair grande público que pode ocasionar novo surto de casos de contaminação da doença.

Conforme a nota de repúdio, emitida em conjunto pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Paróquia Santo Antônio, há uma preocupação quanto aos horários e aos templos religiosos que “precisam realizar suas liturgias em horários pré-fixados por norma litúrgica, não sendo possíveis adaptações de horário nem sequer cancelamento das celebrações.

Padre Ronaldo destaca que a nota de repúdio foi lançada com o objetivo de orientar o povo cristão católico e debater com a opinião pública pontos que podem passar despercebidos acerca da realização do mega evento.



Tags