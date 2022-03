Alagamentos e desabamentos: Defesa Civil registra 9 ocorrências em 24 horas em Fortaleza

A Defesa Civil de Fortaleza registrou três casos de alagamentos e seis de risco de desabamentos em moradias na Capital em menos de 24 horas. As ocorrências foram contabilizadas a partir das 18 horas de ontem até ao meio-dia desta sexta-feira, 11. A Capital registrou forte chuva desde as 20 horas dessa quinta-feira, 10. As precipitações seguiram até o início da tarde de hoje.

De acordo com a Defesa Civil, as ocorrências foram classificadas como sem muita gravidade. O cenário de chuvas pode contribuir para riscos de alagamentos à medida em que ocorre o acúmulo temporário de água em uma área que tem capacidade de infiltração ou drenagem da água reduzida. O cenário também serve de alerta para os riscos de desabamentos.

A Defesa Cívil também informa que, em caso de qualquer risco, o órgão deve ser acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por meio do telefone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24 horas, para atender as demandas da população.

Segundo a Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é que o tempo siga fechado em Fortaleza, com precipitações durante toda a sexta-feira. O acumulado dos quatro postos na Capital foi de 262,2 mm, com destaque para o posto do Castelão (81.2mm). Os demais foram Pici (77.8mm), Messejana (54.2mm) e Água Fria (49 mm).

Nas últimas 24h, chuva em mais de 100 municípios

Entre as 7 horas de ontem e as 7 horas desta sexta-feira, 11, choveu em pelo menos 110 municípios cearenses. A informação é da Funceme, com dados atualizados às 9h21min.

Segundo o balanço parcial, as regiões com maiores acumulados nas últimas 24 horas são Litoral de Fortaleza, Jaguaribana e Sertão Central. Em 12 municípios, os maiores registros superaram os 50 mm.

Previsão do tempo

Conforme a Funceme, a previsão é que o tempo siga chuvoso em todo o Estado, com precipitações durante esta sexta-feira e também no final de semana.

Os meteorologistas explicam que durante a madrugada e a manhã, as regiões com maior possibilidade de chuva são a faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Durante a tarde, as nuvens são esperadas nas macrorregiões do Litoral Norte, da Ibiapaba, do Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns e da Jaguaribana. à Noite, as chuvas podem voltar ao Litoral de Fortaleza, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Em geral, as chuvas esperadas acontecem em virtude de áreas de instabilidade provenientes da proximidade da Zina de Convergência Intertropical (ZCIT) e em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

