Bombeiros chegam a Várzea Alegre para resgatar moradores ilhados após forte temporal

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) chegaram ao sítio Caraíbas, no Distrito de Canindezinho, em Várzea Alegre, no começo da tarde deste sábado, 12, para atuar no resgate de moradores que ficaram ilhados após as fortes chuvas registradas entre a madrugada e a manhã de hoje no município. Ao menos três guarnições participam da operação de resgate, duas de Iguatu e uma do Crato. A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também enviou helicóptero ao local para caso haja necessidade de realizar resgates aéreos em pontos mais isolados e de difícil acesso.

Segundo o comandante do 4º Batalhão do CBM-CE em Iguatu, tenente-coronel Nijair Araújo, há locais completamente inundados, onde o acesso só é possível com embarcações ou pelo alto, via aeronaves.

"Estamos vendo a melhor forma de atuar, considerando que existem vários pontos alagados. Em um primeiro momento, a depender do nível de água acumulada, poderemos usar nossas embarcações motorizadas para chegar a pessoas que possivelmente estejam desabrigadas. A outra opção seria o resgate aéreo. Já recebemos, inclusive, a informação de duas senhoras que moram numa área de difícil acesso que tiveram suas casas completamente tomadas pela água", disse.

A Prefeitura de Várzea Alegre informou que também disponibilizou equipes e maquinário para retirar moradores que tiveram suas casas atingidas pela correnteza. Ao menos três caminhões estão atuando na força-tarefa. Nas redes sociais, o prefeito Zé Helder afirmou que funcionários da Prefeitura estão "ajudando na contenção da sangria [de açudes que transbordaram] para evitar qualquer risco de arrombamento [das barragens]".

As inundações e alagamentos foram ocasionadas pela sangria do maior açude do sítio Caraíbas, ocorrida durante a madrugada deste sábado. Com o transbordamento, algumas barragens localizadas no entorno do reservatório também receberam um grande volume de água e tiveram as barreiras de contenção rompidas devido à forma da correnteza.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Várzea Alegre registrou 75 milímetros de chuva entre as 19 horas da noite de ontem e as 7 horas da manhã de hoje. O índice, contudo, é parcial e ainda pode ser atualizado ao longo do dia. As precipitações deram trégua já no fim da manhã, mas há chances de mais chuvas no Centro-Sul do Estado, região onde fica localizado o município, pelo menos até a próxima segunda-feira, 14.

