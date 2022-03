Dupla suspeita de roubar estabelecimento comercial em Caucaia é presa com armas, joias e dinheiro

Equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu dois homens suspeitos de roubar estabelecimento em Caucaia, nesta sexta-feira (11)

Dois homens suspeitos de ligação com roubo ocorrido em um estabelecimento em Caucaia foram presos. Na operação, foram apreendidos dinheiro, munições, armas de fogo, uma motocicleta e joias.

Eduardo Sousa Teles, de 18 anos, e Ezequiel Rogerio Silva, de 18 anos, foram capturados após uma equipe do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia tomar conhecimento sobre um roubo em um supermercado no bairro Parque Albano. O roubo e as prisões aconteceram na sexta-feira, 11.



Diante disso, a dupla foi conduzida para a sede da delegacia, onde foi autuada em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Já os materiais roubados durante a ação criminosa foram devolvidos às vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101-3360

Tags