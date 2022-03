Ativista Luisa Mell critica passeios de Jericoacoara que retiram cavalos marinhos da água

A ativista Luisa Mell criticou as empresas de turismo que retiram cavalos marinhos do mar no município de Jijoca de Jericoacoara, localizado a 283,4 quilômetros de Fortaleza, para exibir a turistas em passeios pela região. “São animais super sensíveis, o simples tocar pode remover o muco de sua pele, que é uma proteção natural, prejudicando muito a saúde do animal”, enfatizou a influenciadora por meio das redes sociais.

Ela disse que a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara autorizou as empresas. Contudo, a administração pública contestou a informação, alegando que os passeios não estão sob jurisdição municipal. “(A atividade) é de competência exclusiva do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)”, afirmou em nota enviada à Luisa. A gestão, no entanto, disse que está apurando as informações repassadas pela ativista e notificará os responsáveis,

Nos comentários da postagem de Luisa Mell, o deputado federal Célio Studart (PV) disse que conversou com o prefeito de Jijoca, Lindbergue Martins, que se prontificou a acompanhar o parlamentar ao ICMBio, para pedir que a atividade seja interrompida. “Proteção ambiental não combina com turismo ambiental. Jamais!”, disse Célio.



O POVO tentou entrar em contato com o ICMBio neste sábado, 12, mas não obteve resposta.

