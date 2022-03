Barragem se rompe em Cedro e famílias são retiradas de casa

A barragem de um açude na localidade de Catolé, no município de Cedro, a 387.3 KM de Fortaleza, se rompeu na madrugada deste domingo, 13. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, algumas famílias foram retiradas do local e levadas para a casa de parentes. No sábado, em Várzea Alegre, também houve inundações após uma barragem estourar.



Conforme o prefeito de Cedro, João Batista Diniz (PDT), algumas famílias que moram em uma das margens do riacho São Miguel estão ilhadas, sem acesso a sede do município. “Mas já estamos providenciando uma forma de acesso ao local”, garantiu.

Ainda conforme o prefeito, o nível das águas do Riacho São Miguel começou a subir desde ontem, quando houve o rompimento da barragem do açude Canidezinho, em Várzea Alegre. Bombeiros sobrevoaram a região para resgatar vítimas.



A região Centro-Sul do Ceará vem sendo atingida por fortes chuvas desde a última sexta-feira.