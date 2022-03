Leste e Sul do Ceará podem ter chuvas intensas até a segunda-feira, 14

As áreas Leste e Sul do Ceará podem registrar chuvas intensas entre este domingo, 13, e a segunda-feira, 14. As informações estão em aviso meteorológico emitido nesta manhã pela Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme).

Segundo o órgão, a previsão começa a valer na tarde deste domingo. A indicação é de risco médio, com probabilidade entre 40% e 70% de os eventos acontecerem.

Sobre o assunto Barragens se rompem após chuvas, casas são inundadas e famílias são retiradas no Ceará

Bombeiros chegam a Várzea Alegre para resgatar moradores ilhados após forte temporal

Ceará pode ter chuvas intensas nas próximas horas, indica boletim da Funceme

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As áreas envolvidas englobam as macrorregiões da Ibiapaba e do Cariri, além de Leste e Sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais partes do Estado, segue valendo a previsão anterior, de precipitação moderada.

De acordo com o aviso da Funceme, existe a possibilidade de "alagamentos, enchentes, chuva de granizo, bem como descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento". Segundo a assessoria de imprensa do órgão, apesar de o aviso começar na tarde deste domingo, especificamente na região do Cariri a maior probabilidade de ocorrências é no período da noite.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Criminosos atiram contra casa de adolescente na RMF e matam mãe dele que dormia na sala

Motorista com tornozeleira eletrônica é preso com carro de luxo clonado em Sobral

Ativista Luisa Mell critica passeios de Jericoacoara que retiram cavalos-marinhos da água

Choveu entre sexta e sábado em 95 municípios; maior foi de 130mm

Ceará tem previsão de chuvas em todas as regiões entre sábado e segunda

7 pessoas são presas pela PF com contrabando de cigarros em barco no litoral do Ceará

Mutirão da Defensoria Pública reforça importância do reconhecimento de paternidade

Semana Santa em Aracati: Padre diz que divulgação de mega evento "fere a sensibilidade religiosa"

Tags