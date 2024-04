Aquiraz: protesto de moradores cobra melhora em serviços da Enel

Grupo diz que rede da Enel não foi ampliada para acompanhar crescimento do Porto das Dunas, com quedas de energia prejudicando moradores e comerciantes

Cerca de 50 pessoas se reuniram na avenida Caminho do Sol, principal via de acesso da região, com cartazes e bloqueios do trânsito. Os moradores relatam quedas constantes de energia, além de incêndios em transformadores e postes quebrados .

"A gente tem vivido situações caóticas", adiciona. De acordo com Valber, há residentes que chegam a passar uma semana sem eletricidade em casa. Alguns comerciantes, diz ele, passaram a alugar geradores, pois, mesmo quando o abastecimento é retomado, a eletricidade fica instável . "Queimaria todos os equipamentos se [o comércio] funcionasse com a energia da Enel", afirma.

Segundo Valber Oliveira, organizador do protesto, o Porto das Dunas teve um desenvolvimento significativo, com a construção de diversos condomínios e hotéis. A rede elétrica, no entanto, não teria recebido uma ampliação adequada para acompanhar o aumento no consumo.

AQUIRAZ-CE, BRASIL, 16-03-2024: Manifestação dos moradores do Porto das Dunas contra a ENEL, pedindo soluções, pois ficam ate uma semana sem energia em casa. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Valber afirma que os moradores tentam contato com a empresa, mas o atendimento é feito por um call center em outro estado, que "não conhece a realidade local". "O nosso problema está muito além de uma falta de energia", pontua.

Quando há um retorno, segundo ele, os prazos dados pela empresa não se cumprem. "A resposta da Enel é 24, 48, 72 horas, ou seja, sempre aumenta mais 24 horas para atender, e sempre deixa como está".

Descontentes com a resposta às reclamações, os moradores passaram a se mobilizar. Foi organizado um abaixo-assinado, que até o momento conta com a participação de cerca de mil pessoas. Também foi aberto um formulário online para centralizar as queixas abertas na Enel por residentes do bairro. De acordo com Valber, já foram cadastrados mais de 500 ocorrências, comprovadas com o número de protocolo fornecido pela concessionária ao registrar uma reclamação.

Ele afirma que, após o protesto, o grupo irá reunir as ocorrências em um documento, que será submetido ao poder público. A expectativa é de entregar o relatório à Prefeitura e à Câmara dos Vereadores de Aquiraz, ao Governo do Estado, ao Ministério Público do Ceará (MPCE) e à CPI da Enel, que está em andamento na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).