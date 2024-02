Energia não voltou em 1 a cada 10 casas que ficaram às escuras em Fortaleza e RMF

Uma a cada 10 casas que ficaram às escuras neste período de Carnaval ainda está sem energia elétrica após as fortes chuvas que atingiram Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) no sábado, 10.

A empresa informou, em nota ao O POVO, que mais de 86% dos clientes da Capital e RMF já retornaram o consumo elétrico.

No entanto, não forneceu previsão relacionada ao retorno nas localidades que, até o momento, não contam com energia.

“A distribuidora aumentou em 50% suas equipes de emergência, que seguem trabalhando dia e noite na reconstrução dos trechos da rede elétrica danificados para normalizar o serviço a todos os clientes o mais brevemente possível”, detalhou.

Um dos bairros afetados é o Parque Iracema, em Fortaleza, que estava sem energia elétrica desde as 8 horas deste domingo, 11, devido à queda de uma árvore na Rua José Ribamar Soares Aguiar, por causa dos ventos e chuvas. A fiação foi afetada, segundo moradores.

A praia do Canto Verde, em Beberibe – a 90 quilômetros de Fortaleza –, ficou sem energia por quase 12 horas, das 13h30min de sábado até as 2h30min da madrugada do domingo. De acordo com relatos, a área sem luz era justamente onde estavam localizadas as pousadas.