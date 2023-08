Moradores relatam falta de energia mesmo após Enel confirmar normalização no Ceará

O incidente afetou 18 estados do Brasil. Cearenses sem energia elétrica devem entrar em contato com a Enel; veja como

Os relatos ocorrem mesmo após a Enel, empresa responsável pela distribuição da energia no Estado, afirmar por nota que a situação foi “totalmente normalizada” às 12h14 no Ceará.

Nas redes sociais, usuários continuam reclamando de falta de energia em Fortaleza e no interior do Ceará na tarde desta terça-feira, 15, após apagão nacional.

Leitores do O POVO relatam por meio dos comentários em postagens do Instagram que ainda estão sem energia no bairro Montese e em cidades como Canindé, Itapipoca e Maracanaú. Outros afirmam que a luz chegou a voltar, mas caiu novamente pouco depois.

Procurada pela reportagem, a Enel reafirmou que a situação foi normalizada. Os moradores de residências com problemas no abastecimento devem entrar em contato com a empresa pelos canais de atendimento, como o número 0800 285 0196.

O apagão foi iniciado por volta das 8h30. As causas da suspensão de fornecimento de energia ainda não são conhecidas, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). O incidente afetou 18 estados do Brasil. Serviços de telefonia e dados móveis também ficaram instáveis.

“O ministro Alexandre Silveira determinou a criação de uma sala de situação e lidera todo processo de retomada, bem como determinou a rigorosa apuração das causas do incidente”, afirma nota do ministério.