Enel tem interesse em continuar no Ceará, diz presidente da empresa

A presidente da Enel Distribuição Ceará, Márcia Sandra Vieira, falou ao O POVO em entrevista nesta quinta-feira, 8. Crédito: Acervo/Enel Distribuição Ceará

A Enel Distribuidora Ceará avalia permanecer no Estado após 2028, quando o seu atual contrato de concessão chegará ao fim. A companhia já havia suspendido temporariamente as discussões sobre a venda em novembro do ano passado. É o que informou a presidente da organização, Márcia Sandra Vieira, em entrevista ao O POVO nesta quinta-feira, 8. “Nós continuamos. Nós temos muito interesse no Ceará, continuamos investindo no Ceará. Isso já demonstra o interesse que temos nessa concessão”, detalhou a presidente em primeira mão à reportagem, participando também de programas na rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri na manhã de quinta-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após a entrevista, a empresa informou em nota que a companhia segue comprometida e investindo no Estado. “Nos últimos 5 anos, a empresa investiu mais de R$ 5 bilhões no Ceará. Esse montante foi destinado, principalmente, à expansão da rede, à qualidade do sistema e modernização da infraestrutura. Em relação a renovação da concessão da distribuidora, a companhia aguarda a definição das regras que serão estabelecidas para esse processo”



No entanto, a previsão de cenário favorável para raios no Ceará se dá a partir de observações de curto prazo, em três dias. “Para o primeiro trimestre, de fevereiro a abril, a Funceme prevê 45% de probabilidade de chuvas abaixo da normalidade, porém não são descartadas precipitações mais intensas, ainda de forma pontual, acompanhadas de raios e trovões”. O POVO solicitou, também, esclarecimentos à SSPDS-CE sobre o assunto do furto de cabos e aguarda retorno. Plano operacional da Enel no Carnaval A Enel preparou um plano operacional para garantir o fornecimento de energia no Carnaval, com mais de 1.000 colaboradores, além de 340 equipes em campo e duas subestações móveis, que serão destinadas aos locais mais críticos. Rondas operativas e a Central de Atendimento estão entre as equipes reforçadas.