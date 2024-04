Moradores do Porto das Dunas fazem abaixo-assinado e manifestação contra a Enel Ceará

Moradores do Porto das Dunas realizam abaixo-assinado e protesto contra a Enel devido a falta de energia constante na cidade Crédito: Reprodução

A Praia do Porto das Dunas, localizada no município de Aquiraz, tem registrado oscilações e quedas de energia elétrica de forma constante nos últimos meses, o que vem causando prejuízos aos moradores e comerciantes locais. Uma manifestação contra a atuação da Enel Ceará será realizada nesse sábado, 16. Um abaixo-assinado em desfavor dos serviços prestados foi organizado e já conta com mais de mil assinaturas.

De acordo com o organizador da manifestação, Valber Oliveira, cerca de 100 pessoas já confirmaram presença. O objetivo da ação é que a Enel realize reparos para que os problemas no fornecimento de energia elétrica diminuam no Município. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Com o surgimento de grandes comércios, instalação de novos hotéis e resort na cidade, houve o aumento da demanda de energia, entretanto, a Enel não acompanhou essas necessidades. Existem equipamentos obsoletos e é normal presenciarmos geradores pegando fogo e postes partidos” informa Valber.

Moradores do Porto das Dunas realizam abaixo-assinado e protesto contra a Enel devido a falta de energia constante na cidade Crédito: Reprodução O organizador ressalta os prejuízos causados. “Estamos acumulando prejuízos grandes com queima de equipamento ou com funcionamento de geradores. Já teve ocasião, em uma empresa, de faltar energia e quando voltar ficar com tensão baixa por uma semana, causando um aumento absurdo no custo de operação das empresas” disse. Roberto Coutinho, organizador do abaixo-assinado, reforça que o objetivo é chamar atenção da Enel para os problemas. “E também das agências reguladoras e fiscalizadoras, para que tenham mais atenção e rigidez na fiscalização dos serviços” informou Roberto.

Moradores do Porto das Dunas se manifestam contra Enel Ceará: nota da empresa Em nota ao jornal O POVO, a empresa Enel destacou que, somente nos primeiros três meses de 2024, registrou furto de 40 quilômetros de cabos da rede elétrica em todo o Estado. Porto das Dunas, em Aquiraz, foi uma das regiões indicadas como mais impactadas (12 quilômetros de cabos furtados e 24 postes danificados em 15 ocorrências desde o início do ano). Em março, afirma a empresa, já foram apresentados cinco registros de furtos na região até o momento, o que "acarreta uma série de impactos significativos, afetando tanto a comunidade quanto as empresas de energia". "Isso resulta em interrupções no fornecimento de energia, prejuízos financeiros, riscos à segurança pública, entre outros", completa.

A distribuidora revela a criação de uma Central de Segurança, onde denúncias podem ser feitas gratuitamente, 24 horas por dia, pelos telefones 3453-4060 ou via WhatsApp 85 99993-9526. Veja a nota da Enel Ceará na íntegra a seguir: Sobre as reclamações dos comerciantes e moradores da Região de Porto das Dunas, a Enel Distribuição Ceará informa que somente nos primeiros três meses de 2024 registrou furto de 40 km de cabos da rede elétrica em todo o Estado. Porto das Dunas, em Aquiraz, é uma das regiões mais impactadas com mais de 12 quilômetros de cabos furtados e 24 postes danificados em 15 ocorrências desde o início do ano. Em março, até o momento, foram cinco registros de furtos na região.

A distribuidora alerta ainda que o roubo de cabos de energia acarreta uma série de impactos significativos, afetando tanto a comunidade quanto as empresas de energia. Isso resulta em interrupções no fornecimento de energia, prejuízos financeiros, riscos à segurança pública, entre outros. Como resposta a essas ações criminosas, a Enel, em colaboração com os órgãos de segurança do Ceará, intensificou os trabalhos de investigação e inspeção em campo, aumentando as prisões em 150% entre 2022 e 2023. Em 2024, até o momento, foram registradas 13 prisões por esse tipo de crime no Ceará. Além das ações investigativas, a distribuidora adotou a substituição de cabos de cobre por cabos de alumínio ou aço cobreado em áreas propensas ao furto. Essa prática também está sendo implementada em novos projetos, como obras de extensão de rede, visando reduzir as ações de furto.