CPI da Enel realiza "Dia D" em 11 cidades cearenses; veja locais

Todas as audiências estavam previstas para começarem às 9 horas da manhã, com exceção de Solonópole , município a 269 quilômetros (km) de Fortaleza , que dará início aos depoimentos no período da tarde.

Segundo divulgado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), os municípios escolhidos para o “Dia D” são os 11 mais afetados pelas falhas da distribuidora. As escutas acontecem na Câmara Municipal de cada cidade e são presididas por um deputado previamente designado.

Na última terça-feira, 13, uma enquete foi aberta ao público para avaliar o trabalho da empresa no Estado. O formulário, disponível no site da Alece, questiona os participantes sobre a qualidade dos serviços da Enel, se acreditam que eles podem melhorar e se são a favor da renovação do contrato com a concessionária.

Em pouco mais de um ano de CPI, foram ouvidos, além de populares e políticos, os depoimentos de autoridades do ramo da energia. Entre os convidados estiveram o presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), Hélio Winston Leitão, e o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia, entre outros nomes.