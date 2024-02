Fortaleza: chuva deste fim de semana é a 2º maior em 50 anos

Este fim de semana de carnaval contou com a segunda maior chuva dos últimos 50 anos, em Fortaleza. Foram 215 mm registrados das 7 de sábado, 10, às 7 horas deste domingo, 11.

Em toda a série histórica, que data de 1974, volume maior de precipitação só ocorreu em 2004, com 250 mm, no que ficou conhecida como "a chuva do século". Confira o ranking no fim da matéria.