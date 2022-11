Enel vai vender operação no Ceará

Intenção consta do Plano Estratégico da Enel para o período 2023-202. A empresa italiana planeja vendas de ativos no valor de 21 bilhões de euros (US$ 21,5 bilhões) para reduzir a dívida líquida da companhia

A italiana Enel anunciou nesta terça-feira, 22, que planeja vender o controle acionário da Enel Ceará, distribuidora de energia elétrica no Ceará. A informação consta do Plano Estratégico da Enel para o período 2023-2025 apresentado para investidores em Milão, com transmissão online.

De acordo com o documento, as vendas de ativos no valor de 21 bilhões de euros (US$ 21,5 bilhões) - a maior parte do plano de alienação deve ser alcançada até o final de 2023 e incluirá saída da Argentina e do Peru e a venda de ativos na Romênia - visa reduzir a dívida líquida e focar sua transição para negócios de energia mais limpa em seis países principais: Itália, Espanha, Estados Unidos, Brasil, Chile e Colômbia.

No Brasil, a operação deve ficar concentrada em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.

"Dentre as várias medidas planejadas, foi contemplada uma possibilidade de alienação do controle acionário da Companhia, detido por sua controladora direta Enel Brasil S.A., muito embora ainda não tenham sido iniciadas concretamente quaisquer medidas e procedimentos em tal sentido", diz o comunicado.

A companhia reforça que "a conveniência e oportunidade de alienação das ações de sua emissão é decisão que cabe exclusivamente aos seus acionistas. A Companhia informa que, se e quando for o caso, qualquer operação dependerá da obtenção das aprovações necessárias e observará os termos da regulamentação aplicável".

No Ceará, a Enel fornece energia elétrica nos 184 municípios, contando com uma base comercial de aproximadamente 4,38 milhões de unidades consumidoras, segundo informações do site da empresa.

Neste ano, a Enel Brasil alienou sua participação na distribuidora de Goiás - vendida à Equatorial Energia - e na termelétrica em Fortaleza, vendida à Eneva.

