Senacon instaura processo administrativo contra a Enel; entenda

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública ( Senacon ) instaurou um processo administrativo sancionador contra a Enel Distribuição São Paulo e a Enel Distribuição Rio. O despacho com a notificação foi publicado nesta terça, 19, no Diário Oficial da União ( DOU ).

Com isso, cresceu o número de reclamações dos usuários contra as empresas por irregularidades ou lentidão no atendimento, falhas no serviço, quedas de energia e cobranças irregulares de valores.

Por outro lado, as empresas alegaram ter tomado as providências necessárias e passaram a anunciar medidas para ressarcimento aos consumidores.

Assim, o processo tramitará no Departamento de Proteção e de Defesa do Consumidor (DPDC), com um prazo de 20 dias para apresentar defesa.

