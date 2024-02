Enel Ceará tem 5 dias para explicar sobre oscilação e queda de energia

Enel, concessionária de energia do Ceará Crédito: FCO FONTENELE

O aumento de 81% nas reclamações de consumidores da Capital sobre equipamentos danificados por queda ou oscilação de energia, entre 1º de janeiro a 15 de fevereiro de 2023, motivou o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) a agir contra a Enel Ceará. De acordo com a entidade, a Enel "pode ser responsabilizada pelo dano causado decorrente de oscilações da rede, tendo que consertar, substituir ou ressarcir o equipamento danificado, sob pena de multa que pode chegar a R$ 17 milhões, caso não sejam cumpridas as determinações da legislação." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Vale ressaltar que a concessionária é responsável por danos causados, mesmo em dias de chuva e oscilação de energia. Isso faz parte do risco do negócio, embutido na prestação do serviço", afirmou Wellington Sabóia, presidente do Procon Fortaleza.

A empresa tem cinco dias para explicar os motivos das falhas. Ao O POVO, a companhia afirmou que foi notificada e vai responder dentro do prazo estipulado. "Com relação ao período do Carnaval, a Enel Ceará informa que reforçou o quadro nos canais de atendimento ao cliente, chegando a 500 colaboradores dedicados às solicitações. Além disso, cerca de 1.400 colaboradores estiveram em campo, atuando 24h, para recompor os estragos causados pelas tempestades que atingiram todo o estado", disse em nota. No texto, destaca o investimento de R$ 5,1 bilhões e afirmou que, no Carnaval, "100% da operação de diferentes áreas foi voltada para reparar os danos e restabelecer, o mais rápido possível, o fornecimento de energia elétrica". Veja a nota completa no fim do texto. Responsabilidade da empresa Durante o Carnaval, diversos municípios do Ceará passaram por quedas e oscilações no que, de acordo com a Enel, foi devido às chuvas que ocorreram no período. O conserto, a substituição ou o ressarcimento do equipamento danificado devem ser feitas pela concessionária de energia Crédito: Aurelio Alves

Play

O Procon Fortaleza informa que é de responsabilidade da empresa o conserto, a substituição ou o ressarcimento do equipamento danificado. Caso a empresa não se responsabilize, o consumidor pode recorrer ao Procon Fortaleza. Só neste ano, foram 95 reclamações no órgão. O número é quase a totalidade de registros feitos no ano passado, que somaram 102, e mais do dobro de 2021 (46). Tem prazo para reclamar por eletrodoméstico "queimado"? No entanto, o consumidor não pode perder tempo quando identificar que o eletrodoméstico foi danificado, ou "queimado", por oscilação e queda de energia.