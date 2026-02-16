Ceará adere à campanha contra o assédio no Carnaval 2026

Com Ceará na lista, governo reforça Ligue 180 e amplia combate à importunação sexual na folia; saiba como denunciar / Crédito: AURÉLIO ALVES

Resumo O Ministério das Mulheres lançou a campanha "Se Liga ou Eu Ligo 180" para o Carnaval 2026

Dezoito estados, incluindo o Ceará, aderiram à mobilização contra a violência e o assédio

A ação reforça que qualquer abordagem sexual sem consentimento é crime punível com prisão

Órgãos como a Caixa e a Polícia Rodoviária Federal ajudam na divulgação das mensagens

Denúncias podem ser feitas pelo Ligue 180, pelo WhatsApp (61 9610-0180) ou pelo 190. Com o acontecimento do Carnaval 2026, o Ministério das Mulheres articulou secretarias estaduais para ampliar a campanha “Se Liga ou Eu Ligo 180” em todo o País.

Ao todo, 18 estados das cinco regiões já confirmaram participação na mobilização nacional, incluindo o Ceará.

A ação visa convocar a sociedade a não ignorar situações de violência contra mulheres em ambientes de festa, especialmente em locais com grande concentração de pessoas, como blocos de rua e shows. A orientação é clara: independentemente da roupa ou do consumo de bebida alcoólica, qualquer abordagem sem consentimento é crime. Também aderiram à iniciativa Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.