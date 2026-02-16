Ceará adere à campanha contra o assédio no Carnaval 2026

Ceará adere à campanha contra o assédio no Carnaval 2026Estado integra mobilização nacional "Se Liga ou Eu Ligo 180" para combater importunação sexual e reforçar denúncias durante a folia. Saiba como denunciar
Dezoito estados, incluindo o Ceará, aderiram à mobilização contra a violência e o assédio
A ação reforça que qualquer abordagem sexual sem consentimento é crime punível com prisão
Órgãos como a Caixa e a Polícia Rodoviária Federal ajudam na divulgação das mensagens
Denúncias podem ser feitas pelo Ligue 180, pelo WhatsApp (61 9610-0180) ou pelo 190.
Com o acontecimento do Carnaval 2026, o Ministério das Mulheres articulou secretarias estaduais para ampliar a campanha “Se Liga ou Eu Ligo 180” em todo o País.
Ao todo, 18 estados das cinco regiões já confirmaram participação na mobilização nacional, incluindo o Ceará.
A ação visa convocar a sociedade a não ignorar situações de violência contra mulheres em ambientes de festa, especialmente em locais com grande concentração de pessoas, como blocos de rua e shows.
A orientação é clara: independentemente da roupa ou do consumo de bebida alcoólica, qualquer abordagem sem consentimento é crime.
Também aderiram à iniciativa Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.
A proposta é reforçar que assédio, importunação sexual e desrespeito às mulheres não são tolerados durante a folia.
Carnaval 2026: como denunciar assédio e importunação sexual
A campanha reforça que Carnaval é momento de celebração, mas qualquer toque ou abordagem sem consentimento configura crime.
A Lei nº 13.718/2018 tipifica a importunação sexual como ato libidinoso praticado sem autorização da vítima, com pena de reclusão de um a cinco anos, quando não houver crime mais grave envolvido.
Saiba como denunciar em casos de assédio e importunação sexual:
- A orientação é que a vítima ou qualquer pessoa que presencie a situação procure ajuda imediatamente.
- Em casos de risco iminente, a recomendação é acionar a Polícia Militar pelo 190 ou buscar apoio junto à organização do evento, seguranças ou brigadistas para garantir proteção imediata.
- Também é possível registrar ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), que oferecem atendimento presencial especializado e encaminhamento para apoio psicológico, social e jurídico.
Segundo o Ministério, são frequentes relatos de toques indevidos, beijos forçados, apalpamentos, comentários de teor sexual e abordagens insistentes durante o carnaval. Essas condutas violam direitos, causam constrangimento e podem resultar em responsabilização criminal.
Parcerias ampliam alcance da campanha nacional
A mobilização conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, que incluiu mensagens de conscientização em bilhetes emitidos por casas lotéricas em todo o País durante o Carnaval.
A Polícia Rodoviária Federal também participa da ação, com divulgação do Ligue 180 em faixas posicionadas em pontos estratégicos de rodovias federais nas 27 capitais.
Concessionárias de rodovias integram a iniciativa ao exibir mensagens da campanha em painéis eletrônicos, praças de pedágio e canais de comunicação com usuários das estradas.
O que é o Ligue 180 e como funciona
O Ligue 180 é a Central de Atendimento à Mulher, com funcionamento 24 horas por dia, inclusive durante o Carnaval. A ligação é gratuita, pode ser feita de forma anônima e atende todo o território nacional.
Também é possível acionar o serviço pelo WhatsApp, no número (61) 9610-0180. Atualmente, a central conta com mais de 350 profissionais capacitados para oferecer acolhimento, orientação e encaminhamento às autoridades competentes.
Serviço: Denúncias e apoio às mulheres:
Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher (24 horas, gratuito e anônimo)
WhatsApp: (61) 9610-0180
190 – Polícia Militar (em caso de emergência)