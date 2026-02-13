Guia para um Carnaval seguro: cuidados com álcool e outras drogas

Foto de apoio ilustrativo. O álcool deve sempre ser acompanhado de hidratação e alimentação adequadas, além de cuidados com o Sol quente do Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

Carnaval no Brasil é sinônimo de folia e euforia, que podem ser expressas em fantasias, mela-mela, dança e canto, encontros e afetos, mas também a partir do consumo de álcool e outras drogas. Por isso, o período deve incorporar autoconhecimento e noção dos usos corretos destas substâncias. No guia a seguir, veja dicas para consumo recreativo responsável e orientações do que fazer em caso de mal-estar ou outras situações.

Álcool: cuidados e fatores alarmantes As bebidas alcoólicas estão presentes em diversas atividades de lazer da população. E no Carnaval não é diferente. A questão, segundo o psiquiatra Helder Gomes, está no uso excessivo, tendo em vista que o período carnavalesco compreende mais de um dia de folia e festas. “O Carnaval muitas vezes junta um quadro alarmante de privação de sono, desidratação e excessos, o que propiciar o agravamento de transtornos”, explica o profissional. “Em relação à saúde mental, há uma clara associação entre o álcool e questões psicológicas, como a ansiedade.” A frequência de uso do álcool, conforme Helder, pode ser um sinal de alerta: “Quando a pessoa começa a usar de forma mais reiterada do que deveria, ou num padrão mais abusivo, com quantidade maiores do que o adequado”.

"Isso pode causar intoxicação e, no período posterior, chamado popularmente de 'ressaca', é possível haver sensações psiquiátricas negativas. Pacientes depressivos, por exemplo, têm pensamentos negativos acentuados. Há riscos psiquiátricos e clínicos nisso", detalha.

Há problema em misturar álcool e energético? De acordo com Helder Gomes, o energético é uma substância estimulante, enquanto o álcool tem efeito sedativo. Quando misturados, "podem estimular a sensação de coração acelerado e a piora de quadros ansiosos".

Ainda, o energético pode aumentar a agitação do consumidor, levando-o a ingerir uma quantidade ainda maior de bebida alcoólica. Quais são as recomendações durante o consumo de álcool? Primeiro e mais importante, é necessário beber um copo de água para cada copo de bebida alcoólica . Isso porque o álcool é diurético e a desidratação intensifica a ressaca e o risco de coma alcoólico;



. Isso porque o álcool é diurético e a desidratação intensifica a ressaca e o risco de coma alcoólico; Também é importante jamais beber de estômago vazio. Carboidratos complexos e proteínas ajudam a retardar a absorção de álcool pelo fígado, impedindo uma embriaguez exagerada e rápida;



Carboidratos complexos e proteínas ajudam a retardar a absorção de álcool pelo fígado, impedindo uma embriaguez exagerada e rápida; No melhor dos cenários, é recomendado carregar a própria bebida para o bloco. Caso não seja possível, orienta-se ter cuidado com drinks coloridos aleatórios e bebidas "doadas" por estranhos, além da origem dos produtos que são adquiridos.

Outras drogas: foco na moderação Nem só com bebidas alcoólicas curtem os foliões carnavalescos. Para além das drogas lícitas, como o cigarro, os bloquinhos podem presenciar o consumo de substâncias ilícitas. Cocaína, crack, maconha e inalantes como o "loló" são muito comuns neste período, conforme o psiquiatra Helder Gomes.