Paracuru tem clima tranquilo e familiar após shows de Carnaval

O dia demorou a amanhecer no Paracuru, a 80 km de distância de Fortaleza. Com o show de Wesley Safadão terminando às 3 horas da manhã, seguido de trânsito congestionado no retorno para a cidade, a Praia do Farol acordou com movimento moderado nesta segunda-feira, 16.
Leandro Silva, atendente do Quiosque O Cleuton, aponta que o movimento deve se intensificar ao decorrer da tarde quando o mela-mela volta a acontecer na cidade com a chegada dos paredões de som.
Por hora, as imagens áreas comprovam que a circulação encontra-se tímida e familiar, com pessoas indo ao encontro do mar e pleno funcionamento das barracas de praia.
O Carnaval do Paracuru segue com programação oficial nesta segunda com show do DJ Pedro Sampaio.