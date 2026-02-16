Paracuru tem clima tranquilo e familiar após shows de Carnaval

Com o show de Wesley Safadão terminando às 3 horas da manhã, seguido de trânsito congestionado no retorno para a cidade, a Praia do Farol acordou com movimento moderado nesta segunda-feira, 16

O dia demorou a amanhecer no Paracuru, a 80 km de distância de Fortaleza. Com o show de Wesley Safadão terminando às 3 horas da manhã, seguido de trânsito congestionado no retorno para a cidade, a Praia do Farol acordou com movimento moderado nesta segunda-feira, 16.

Leandro Silva, atendente do Quiosque O Cleuton, aponta que o movimento deve se intensificar ao decorrer da tarde quando o mela-mela volta a acontecer na cidade com a chegada dos paredões de som.