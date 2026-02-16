Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paracuru tem clima tranquilo e familiar após shows de Carnaval

Com o show de Wesley Safadão terminando às 3 horas da manhã, seguido de trânsito congestionado no retorno para a cidade, a Praia do Farol acordou com movimento moderado nesta segunda-feira, 16
O dia demorou a amanhecer no Paracuru, a 80 km de distância de Fortaleza. Com o show de Wesley Safadão terminando às 3 horas da manhã, seguido de trânsito congestionado no retorno para a cidade, a Praia do Farol acordou com movimento moderado nesta segunda-feira, 16.

Leandro Silva, atendente do Quiosque O Cleuton, aponta que o movimento deve se intensificar ao decorrer da tarde quando o mela-mela volta a acontecer na cidade com a chegada dos paredões de som.

Movimentação tranquila é registrada na Praia do Farol após shows de Carnaval nesta segunda-feira, 16 Crédito: AURÉLIO ALVES
Por hora, as imagens áreas comprovam que a circulação encontra-se tímida e familiar, com pessoas indo ao encontro do mar e pleno funcionamento das barracas de praia. 

O Carnaval do Paracuru segue com programação oficial nesta segunda com show do DJ Pedro Sampaio.

(Colaborou Kaio Pimentel/ Especial para O POVO)
 

