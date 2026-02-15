Folião se fantasia de avós de desenho animado em Fortaleza

"Uma homenagem às vovós", folião se fantasia de avós de desenho animado no Carnaval do Mercado dos PinhõesProfessor de Maranguape resgata memórias da infância ao homenagear vovós de desenhos animados no Mercado dos Pinhões e mantém tradição familiar
Joelcio Alves herdou da mãe o amor pelo Carnaval. Nascido em Maranguape, o professor curtiu a folia neste domingo de Carnaval, 15, no Mercado dos Pinhões fantasiado da vovó Muriel, do desenho "Coragem, o Cão Covarde", animação de 1999.
Mas essa não é a primeira vez que Joelcio decide homenagear uma das vovós da ficção: neste sábado de carnaval, o professor chamou atenção dentre os foliões ao se fantasiar de Vovó, Frajola e Piu-piu, animação Looney Tunes, que marcou a infância de gerações.
Para além do lúdico, as fantasias possuem um significado afetivo profundo.
A relação com a festa começou com a mãe, Maria Lúcia, que era costureira. A mulher, citada com carinho por Joelcio, costumava fazer as fantasias de casal com o marido, José Maria Pimpolho. Após cada nova criação, eles curtiam nos clubes da cidade.
Agora, Joelcio pretende manter a tradição de se fantasiar. "Todos os anos eu me fantasio no Carnaval. Neste ano decidi homenagear as vovós. Ontem, foi a vovó do Piu-Piu, hoje é a vovó do Coragem", comenta.
Durante todos os dias deste Carnaval, ele irá representar uma das vovós. A justificativa por essa escolha reforça o significado da proposta.
“É um retorno à infância, à adolescência, à inocência dos outros Carnavais. É brincar e trazer alegria de uma forma simples, fazendo as pessoas se lembrarem dos filmes, dos desenhos, das revistinhas que marcaram tanto a nossa infância. Hoje a gente vive tanta violência, e o Carnaval também é esse espaço de lembrar do que é leve”, afirmou.
A tradição de se fantasiar começou há 5 anos, desde a pandemia. Questionado sobre o que virá nos próximos dias de Carnaval, o professor foi firme: “Amanhã e depois só quem vier é que vai saber", diz rindo.
Com informações das repórteres Estela Félix e Carolina Passos
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente