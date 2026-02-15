Folião se fantasia de avós de desenho animado em Fortaleza

Joelcio Alves homenageia vovós da ficção no Carnaval / Crédito: Samuel Setubal

Joelcio Alves herdou da mãe o amor pelo Carnaval. Nascido em Maranguape, o professor curtiu a folia neste domingo de Carnaval, 15, no Mercado dos Pinhões fantasiado da vovó Muriel, do desenho "Coragem, o Cão Covarde", animação de 1999. Mas essa não é a primeira vez que Joelcio decide homenagear uma das vovós da ficção: neste sábado de carnaval, o professor chamou atenção dentre os foliões ao se fantasiar de Vovó, Frajola e Piu-piu, animação Looney Tunes, que marcou a infância de gerações.

Foto: Estela Felix/OPOVO Joelcio Alves resolveu homenagear as vovós

Para além do lúdico, as fantasias possuem um significado afetivo profundo. A relação com a festa começou com a mãe, Maria Lúcia, que era costureira. A mulher, citada com carinho por Joelcio, costumava fazer as fantasias de casal com o marido, José Maria Pimpolho. Após cada nova criação, eles curtiam nos clubes da cidade. Agora, Joelcio pretende manter a tradição de se fantasiar. "Todos os anos eu me fantasio no Carnaval. Neste ano decidi homenagear as vovós. Ontem, foi a vovó do Piu-Piu, hoje é a vovó do Coragem", comenta.