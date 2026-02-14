Vai usar glitter? Saiba como proteger a pele no Carnaval

Glitter é um item popular no Carnaval. Saiba como usar glitter e tintas de forma segura para a pele a saúde como um todo / Crédito: Reprodução/Pexels

No período do Carnaval, um pouco mais de brilho sempre parece adequado. É por isso que glitter e maquiagens exuberantes viraram uma marca registrada da folia. Mas é preciso ficar de olho no impacto desses produtos na pele, especialmente quando há exposição solar excessiva.

"Há um risco de alergias e irritações com todas essas substâncias que são aplicadas direto na pele”, alerta a dermatologista Isadora Rosan, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia. “Alguns componentes podem irritar o organismo ou deflagrar uma alergia, especialmente em pacientes que já tenham predisposição.”



O glitter é o que mais merece atenção, principalmente quando os brilhos usados não forem próprios para a pele.

Como usar glitter e tintas de forma adequada?

Se você não abre mão do brilho, é possível minimizar o risco de alergias e irritações e ainda manter a pele protegida com uma rotina de cuidados. Antes de sair de casa, aplique duas camadas finas de filtro solar com fator 30 ou superior em todas as áreas do corpo que ficarão expostas. “Isso é muito importante, porque o calor, o suor, o sol, tudo isso pode aumentar a irritação”, aconselha a dermatologista. Se possível, reaplique após duas horas ou antes, caso sue demais ou tome chuva.

