Galo da Madrugada: no rio ou na rua, multidão se reúne pelo bloco

Galo da Madrugada: no rio ou na rua, multidão se reúne pelo blocoGrande atração do Carnaval do Recife, desfile do Galo da Madrugada atraiu multidão de foliões para festa que se viu tanto do asfalto quanto de barcos do rio Capibaribe
Se o hino do bloco aponta que, em Recife, o “Carnaval começa no Galo da Madrugada”, pode-se dizer que as portas para a folia não foram só abertas, mas escancaradas.
No último sábado, 14, milhares de pessoas compareceram às ruas da capital pernambucana para mais um desfile do tradicional bloco no Carnaval do Recife.
Neste ano, o tema foi “Frevo no Planeta Galo”, com mensagem principal de atenção para a consciência ambiental. O desfile começou às 9 horas e foi realizado em meio ao calor intenso que atingiu Recife após dias de chuva.
O presidente Lula (PT) foi a principal autoridade presente no evento. Ele esteve em um camarote ao lado da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e do prefeito de Recife, João Campos (PSB).
Com 30 trios elétricos, dezenas de artistas - como Elba Ramalho e Chico César - e percurso de mais de 6,5 km, o Galo da Madrugada mais uma vez reuniu foliões que ocuparam tanto as ruas do Centro do Recife quanto as águas do Rio Capibaribe.
Afinal, diferentes embarcações se posicionaram próximo à Ponte Duarte Coelho, onde fica o Galo Gigante de 32 metros, para apreciar a escultura e a passagem carnavalesca.
Galo da Madrugada: o asfalto vira casa para a alegria e para a festa
No solo, era preciso se apertar entre os foliões para conseguir acompanhar os trios elétricos que percorriam as vias do Centro do Recife. Pessoas de diferentes idades e origens se aglutinavam nas ruas e saudavam com festa os artistas.
Uma das artistas foi Elba Ramalho, que comandou o sexto trio. A cantora preparou lista com mais de 40 músicas, com clássicos como “Frevo Mulher”, “Banho de Cheiro” e “Leão do Norte”.
Mesmo na rua, porém, é possível brincar em segurança e em tranquilidade no dia do Galo da Madrugada. Morando há quase 40 anos em Pernambuco, a engenheira eletricista Aldenisa Santos, 62, saiu às 7 horas para o bloco Pinto do Galo da Madrugada.
O bloco sai do Marco Zero e segue em direção à sede do Galo. A cearense retornou à sua casa às 10 horas: “Hoje, gosto de ir muito cedo, brincar e sentir a energia e voltar para casa com mais tranquilidade”.
Para Aldenisa, o Carnaval do Recife consegue manter viva a cultura local: “Ele me conquistou pela relação dos pernambucanos com sua cultura e suas raízes. O frevo, os afoxés, maracatus, caboclinhos, blocos de frevo canção, troças, tudo remete à cultura popular e é passado de pais para filhos, mantendo viva a cultura local”.
Conhecedora da folia há bastante tempo, ela declara: “Eu me sinto muito pernambucana no Carnaval, trago as canções na ponta da língua e o amor por Pernambuco no coração. Hoje, ensino ao meu neto de 1 ano e 10 meses as canções de Carnaval”.
Galo da Madrugada: o símbolo e a folia vistos de um catamarã
Engana-se quem pensa que para curtir o Galo da Madrugada é obrigatório se enturmar no meio da multidão que passa pelas ruas de Recife.
Para quem deseja continuar com a atmosfera festiva, mas com mais tranquilidade e vista diferenciada para o Galo Gigante, há a opção de um “camarote flutuante”.
No passeio pago “Catamaran na Folia”, que há 29 anos aporta nas águas do Rio Capibaribe para ver o Galo, o frevo da embarcação se mistura com a alegria das ruas.
No sábado, 14, não foram poucos os foliões que aderiram à alternativa. Este repórter, aliás, também esteve na embarcação para acompanhar a iniciativa.
O trajeto começou às 9h30min e teve como grande parada a posição embaixo da Ponte Duarte Coelho, onde fica o Galo Gigante. Além de comida e bebida à vontade, havia orquestra de frevo e DJ no catamarã.
As várias embarcações do “camarote flutuante” ficaram lado a lado e era possível transitar entre elas.
Foliões de diferentes idades participaram do camarote e curtiram, cada um à sua maneira, a festa proporcionada.
Apesar de prejudicada pela distância, por árvores e pela grande quantidade de foliões nos arredores da ponte, a visão para a rua a partir do catamarã mostrava os trios elétricos passando e a multidão acompanhando no solo.
Para quem estava no catamarã, era mais um complemento à energia ali estabelecida. O passeio retornou ao ponto de origem às 16 horas.
Galo da Madrugada: a primeira vez em um “camarote móvel”
Um dos foliões presentes no “Catamaran na Folia” foi o empresário piauiense Cláudio Sampaio, 58. Acompanhado da esposa, a professora Pollyanny Andrade, 46, aprovou a imersão diferenciada no Galo da Madrugada.
Esta é a terceira vez na qual vai ao Recife aproveitar o período carnavalesco. Após três anos sem participar da festa, o empresário - que já pulou o Galo da Madrugada na rua - decidiu tentar uma nova experiência.
“É a primeira vez que vejo o Galo em um camarote móvel. É uma sensação nova. É a melhor experiência: acompanhar o Galo em um percurso pelo rio. A energia do Galo é muito contagiante. O povo gosta muito. É uma tradição antiga e interessante”, afirma.
Sobre o Carnaval do Recife, acrescenta: “É muito bom, considero ser o melhor Carnaval do Nordeste. Há outros estados em que também é muito bom, como a Bahia, o Piauí… mas aqui é melhor ainda. As praias são muito bonitas e a cidade é muito agradável. Junta isso com a energia do frevo e fica melhor ainda”.
*Jornalista enviado a Recife a convite da Prefeitura de Recife
