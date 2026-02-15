Galo da Madrugada: no rio ou na rua, multidão se reúne pelo bloco

Bloco Galo da Madrugada reuniu multidão de foliões pelas ruas e pelas águas do rio Capibaribe no Carnaval do Recife 2026 / Crédito: Wesley D'Almeida/PCR/Divulgação

Se o hino do bloco aponta que, em Recife, o “Carnaval começa no Galo da Madrugada”, pode-se dizer que as portas para a folia não foram só abertas, mas escancaradas. No último sábado, 14, milhares de pessoas compareceram às ruas da capital pernambucana para mais um desfile do tradicional bloco no Carnaval do Recife.

Neste ano, o tema foi “Frevo no Planeta Galo”, com mensagem principal de atenção para a consciência ambiental. O desfile começou às 9 horas e foi realizado em meio ao calor intenso que atingiu Recife após dias de chuva.

O presidente Lula (PT) foi a principal autoridade presente no evento. Ele esteve em um camarote ao lado da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e do prefeito de Recife, João Campos (PSB). Com 30 trios elétricos, dezenas de artistas - como Elba Ramalho e Chico César - e percurso de mais de 6,5 km, o Galo da Madrugada mais uma vez reuniu foliões que ocuparam tanto as ruas do Centro do Recife quanto as águas do Rio Capibaribe.

Afinal, diferentes embarcações se posicionaram próximo à Ponte Duarte Coelho, onde fica o Galo Gigante de 32 metros, para apreciar a escultura e a passagem carnavalesca. Galo da Madrugada: o asfalto vira casa para a alegria e para a festa No solo, era preciso se apertar entre os foliões para conseguir acompanhar os trios elétricos que percorriam as vias do Centro do Recife. Pessoas de diferentes idades e origens se aglutinavam nas ruas e saudavam com festa os artistas. Uma das artistas foi Elba Ramalho, que comandou o sexto trio. A cantora preparou lista com mais de 40 músicas, com clássicos como “Frevo Mulher”, “Banho de Cheiro” e “Leão do Norte”.

Mesmo na rua, porém, é possível brincar em segurança e em tranquilidade no dia do Galo da Madrugada. Morando há quase 40 anos em Pernambuco, a engenheira eletricista Aldenisa Santos, 62, saiu às 7 horas para o bloco Pinto do Galo da Madrugada. O bloco sai do Marco Zero e segue em direção à sede do Galo. A cearense retornou à sua casa às 10 horas: “Hoje, gosto de ir muito cedo, brincar e sentir a energia e voltar para casa com mais tranquilidade”.

Para Aldenisa, o Carnaval do Recife consegue manter viva a cultura local: “Ele me conquistou pela relação dos pernambucanos com sua cultura e suas raízes. O frevo, os afoxés, maracatus, caboclinhos, blocos de frevo canção, troças, tudo remete à cultura popular e é passado de pais para filhos, mantendo viva a cultura local”. Engenheira eletricista Aldenisa Santos gosta de brincar no Galo da Madrugada em período e espaço mais tranquilos Crédito: Imagem cedida ao O POVO por Aldenisa Santos Conhecedora da folia há bastante tempo, ela declara: “Eu me sinto muito pernambucana no Carnaval, trago as canções na ponta da língua e o amor por Pernambuco no coração. Hoje, ensino ao meu neto de 1 ano e 10 meses as canções de Carnaval”.