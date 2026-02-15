Benfica vira altar em pleno Carnaval de Fortaleza

Casal celebra casamento em meio à programação do Carnaval no Benfica / Crédito: FCO Fontenele

Sob o sol intenso que já marcava o domingo, 15, no Polo Carnavalesco do Benfica, em Fortaleza, a festa ganhou um capítulo ainda mais simbólico com um casamento celebrado em meio à folia. Enquanto o DJ Rogério, Josy Gomes e Nick Sol comandavam a trilha sonora do dia e o público respondia em coro ao hit do Jetski, de Melody, e às batidas de Pedro Sampaio, Camilla Carneiro e Pedro Tino transformaram a Praça da Gentilândia em altar a céu aberto.

Levaram bolo, reuniram familiares e amigos e brindaram ao amor no mesmo espaço onde, três anos antes, também em um domingo de Carnaval, haviam se conhecido.

Confira o vídeo Your browser does not support the video tag. Casados no civil desde a última sexta-feira Casados no civil na última sexta-feira, 13, eles decidiram que a comemoração precisava ter a cara deles — e isso significava rua, música e gente ao redor. “Aqui é um lugar muito marcado pra gente. Todo ano a gente vem desde que se conheceu. Quando ele me pediu em casamento, no fim do ano passado, disse: ‘vamos casar no Carnaval, é a nossa cara’”, contou Camilla, sorrindo em meio aos abraços e às fotos improvisadas.