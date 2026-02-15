Benfica vira altar em pleno Carnaval de Fortaleza

Casamento na folia: casal transforma praça da Gentilândia em altar a céu abertoNo mesmo lugar onde se conheceram, três anos atrás, Camilla e Pedro escolheram dizer "sim" diante de amigos, familiares e foliões
Sob o sol intenso que já marcava o domingo, 15, no Polo Carnavalesco do Benfica, em Fortaleza, a festa ganhou um capítulo ainda mais simbólico com um casamento celebrado em meio à folia.
Enquanto o DJ Rogério, Josy Gomes e Nick Sol comandavam a trilha sonora do dia e o público respondia em coro ao hit do Jetski, de Melody, e às batidas de Pedro Sampaio, Camilla Carneiro e Pedro Tino transformaram a Praça da Gentilândia em altar a céu aberto.
Levaram bolo, reuniram familiares e amigos e brindaram ao amor no mesmo espaço onde, três anos antes, também em um domingo de Carnaval, haviam se conhecido.
Confira o vídeo
Casados no civil desde a última sexta-feira
Casados no civil na última sexta-feira, 13, eles decidiram que a comemoração precisava ter a cara deles — e isso significava rua, música e gente ao redor.
“Aqui é um lugar muito marcado pra gente. Todo ano a gente vem desde que se conheceu. Quando ele me pediu em casamento, no fim do ano passado, disse: ‘vamos casar no Carnaval, é a nossa cara’”, contou Camilla, sorrindo em meio aos abraços e às fotos improvisadas.
Carnaval no Benfica
O Benfica, conhecido por seu clima democrático e por reunir famílias, jovens, crianças e idosos no mesmo espaço, parecia o cenário perfeito. Entre foliões fantasiados — de freiras irreverentes do Carmelitas de Iracema a uma esquiadora tropical inspirada nos Jogos Olímpicos —, o casal encontrou naturalidade na escolha.
Para Camilla, celebrar ali traduz o que eles acreditam sobre amor e cidade. “É a nossa cara. O calor, o sol, os amigos, a família toda junto. Não tem nada melhor do que viver Fortaleza e o Carnaval de rua”, afirmou.
Em meio ao grande corpo coletivo que dança, canta e se reencontra sob o sol forte, o casamento se misturou à programação como mais uma manifestação do espírito da festa: encontros que viram memória. O espaço, maior nesta edição e com organização e segurança visíveis, acolheu não apenas a folia, mas também o rito íntimo que ganhou dimensão pública.
A celebração seguiu pela cidade e deve continuar pela praia, com lua de mel também em solo cearense.