Cartinhas e doações de Natal em Fortaleza: veja onde ajudar

Para quem quiser contribuir e doar, vale verificar os contatos de cada instituição / Crédito: FERNANDA BARROS

Com o Natal se aproximando, há várias iniciativas em Fortaleza, além da tradicional campanha dos Correios, para quem quer adotar cartinhas ou doar brinquedos, roupas ou presentes e garantir um Natal mais feliz para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Veja algumas opções alternativas para doações confiáveis abaixo.

1. Natal Solidário para Acolhimentos - Defensoria Pública Essa iniciativa atende crianças e adolescentes que vivem em unidades de acolhimento. Quem adota uma cartinha prepara o presente e o entrega em pontos indicados pela Defensoria, opção importante para quem deseja atingir quem está em situação de vulnerabilidade social mais profunda. Contato: @defensoriaceara (Instagram)

2. Natal Ceará Sem Fome 2025 A campanha Natal Ceará Sem Fome, promovida pelo governo do Estado do Ceará, busca arrecadar brinquedos novos para crianças atendidas pelo programa. Em 2025, a meta é arrecadar 100 mil brinquedos.

Há vários pontos de coleta em Fortaleza, entre eles o Cineteatro São Luiz, o Centro Dragão do Mar, o Theatro José de Alencar, o Complexo Cultural Estação das Artes e a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE). Também é possível contribuir por meio de doação via PIX, por meio da chave oficial da campanha. Contato: @ceara.semfome (Instagram)



3. Movimento Emaús Amor e Justiça O Movimento Emaús Amor e Justiça, com sede no bairro Pirambu, recebe doações de objetos usados (roupas, brinquedos, móveis, eletrodomésticos) que são reaproveitados ou destinados a bazares comunitários, ajudando famílias e comunidades vulneráveis. Quem quiser doar pode entrar em contato com a instituição para verificar a possibilidade de entrega ou coleta dos itens. Contato: @emaus.amorejustica (Instagram)

