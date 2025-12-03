Cartinhas e doações de Natal em Fortaleza: veja onde ajudar

Cartinhas e doações de Natal 2025: além dos Correios, onde ajudarDa adoção de cartinhas às doações comunitárias, veja onde ajudar e garantir um Natal mais acolhedor para quem precisa em Fortaleza
Com o Natal se aproximando, há várias iniciativas em Fortaleza, além da tradicional campanha dos Correios, para quem quer adotar cartinhas ou doar brinquedos, roupas ou presentes e garantir um Natal mais feliz para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
Veja algumas opções alternativas para doações confiáveis abaixo.
1. Natal Solidário para Acolhimentos - Defensoria Pública
Essa iniciativa atende crianças e adolescentes que vivem em unidades de acolhimento. Quem adota uma cartinha prepara o presente e o entrega em pontos indicados pela Defensoria, opção importante para quem deseja atingir quem está em situação de vulnerabilidade social mais profunda.
Contato: @defensoriaceara (Instagram)
2. Natal Ceará Sem Fome 2025
A campanha Natal Ceará Sem Fome, promovida pelo governo do Estado do Ceará, busca arrecadar brinquedos novos para crianças atendidas pelo programa. Em 2025, a meta é arrecadar 100 mil brinquedos.
Há vários pontos de coleta em Fortaleza, entre eles o Cineteatro São Luiz, o Centro Dragão do Mar, o Theatro José de Alencar, o Complexo Cultural Estação das Artes e a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE).
Também é possível contribuir por meio de doação via PIX, por meio da chave oficial da campanha.
Contato: @ceara.semfome (Instagram)
3. Movimento Emaús Amor e Justiça
O Movimento Emaús Amor e Justiça, com sede no bairro Pirambu, recebe doações de objetos usados (roupas, brinquedos, móveis, eletrodomésticos) que são reaproveitados ou destinados a bazares comunitários, ajudando famílias e comunidades vulneráveis.
Quem quiser doar pode entrar em contato com a instituição para verificar a possibilidade de entrega ou coleta dos itens.
Contato: @emaus.amorejustica (Instagram)
4. Associação Peter Pan
A Associação Peter Pan, voltada ao atendimento de crianças e adolescentes com câncer, também costuma aceitar doações de brinquedos, roupas, calçados e outros itens que tragam conforto e apoio às famílias nessa luta.
O Natal Solidário da Associação é uma forma de solidariedade que vai além de um presente, é um gesto de cuidado com quem enfrenta momentos difíceis.
Contato: @associacaopeterpan (Instagram)
5. Instituto SOS Periferia
Uma outra opção de doação em Fortaleza é o Instituto SOS Periferia, que atua com famílias em situação de vulnerabilidade nas periferias da cidade e da região metropolitana, oferecendo apoio social, segurança alimentar, formação e cidadania.
Para o Natal 2025, o instituto representa uma alternativa interessante para quem deseja contribuir com doações (sejam brinquedos, roupas ou apoio social), ajudando crianças, adolescentes e famílias que vivem nas comunidades periféricas.
Contato: @sos.periferia (Instagram)
Por que participar e como escolher
Cada uma dessas iniciativas tem um perfil diferente, de modo que quem deseja doar pode escolher aquela que mais se alinha ao seu desejo de ajudar:
- A campanha dos Correios e a da Defensoria alcançam crianças e adolescentes por meio de cartinhas, ideal para quem gosta da ideia de presentear de forma mais pessoal.
- O Natal Ceará Sem Fome tem abrangência ampla e uma estrutura organizada de arrecadação, ideal para quem prefere doar brinquedos novos e atingir muitas crianças.
- O Movimento Emaús colabora com comunidades vulneráveis por meio de itens reaproveitados ou bazares solidários, uma forma de reciclagem social; boa para quem quer doar objetos em bom estado.
- A Associação Peter Pan oferece a chance de levar apoio e carinho a crianças com necessidades especiais, o que pode fazer grande diferença em momentos de tratamento.
- O Instituto SOS Periferia ajuda famílias da periferia, promovendo integração social, alimentação e ações comunitárias.
Para quem quiser contribuir, vale verificar os prazos de entrega, os tipos de doação aceitos (brinquedos novos, itens usados em bom estado etc.) e os canais de contato de cada instituição.