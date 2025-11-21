Estimativa para alta estação no Ceará é de 1,04 milhão de turistas, aponta Setur

Fluxo de turistas brasileiros deve chegar a 942 mil visitantes, enquanto o fluxo de turistas estrangeiros deve ficar em torno de 98 mil turistas / Crédito: FÁBIO LIMA

O estado do Ceará deve receber 1,04 milhão de turistas no período da alta estação que começa em dezembro deste ano e segue até fevereiro de 2026. A estimativa é da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE). O número, caso seja confirmado, representará um crescimento de 13,8% em relação à temporada anterior.

Turismo internacional no Brasil bate recorde em 2025 Já a receita turística direta na alta estação deve alcançar R$ 4,1 bilhões, enquanto a renda total gerada na economia do Ceará está estimada em R$ 7,2 bilhões, o que significa um aumento de 22,3%. Conforme a projeção da Setur, o fluxo de turistas brasileiros deve chegar a 942 mil visitantes, o que representaria um aumento de 12,6%, enquanto o fluxo de turistas estrangeiros deve ficar em torno de 98 mil turistas, um avanço mais expressivo, de 26,1%. O gasto médio previsto por visitante é de R$ 3.965,45, o que significaria uma alta de 7,7%. Segundo o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, o estado se prepara para uma das temporadas mais fortes dos últimos anos, tendo como motivações, na visão dele, a ampliação da malha aérea e as ações de promoção de destinos no Ceará.

