Em 6 meses, 347 pessoas foram resgatadas de situações de afogamento no Ceará

Fortaleza concentra mais de 75% dos salvamentos realizados por guarda-vidas no primeiro semestre de 2025. Praia do Futuro lidera em ocorrências

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), apesar da queda geral, Fortaleza segue como o epicentro das ocorrências. Somente na capital foram registrados 262 dos 347 salvamentos, o equivalente a 75,5% de todos os casos do Estado.



Em 2024, a Cidade também liderava o ranking, com 279 das 396 ocorrências (70,45%). O aumento da concentração de casos em um único município chama a atenção das autoridades, que reforçam a necessidade de manter vigilância constante, principalmente em áreas turísticas como a Praia do Futuro.



Cidades tiveram aumento de afogamentos neste ano



Em Caucaia, na Região Metropolitana, apresentou crescimento de 14,3% nos casos de afogamento, saltando de 28 para 32 ocorrências. Jijoca de Jericoacoara também teve variação negativa, passando de quatro para seis casos.



Já Sobral, registrou cinco salvamentos, no ano anterior ocorreram três. Em contraste, Quixeramobim teve redução expressiva, caindo de oito para apenas um caso.