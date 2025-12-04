Quatro corpos são encontrados em Varjota e Pires Ferreira

Quatro corpos são encontrados nas cidades de Varjota e Pires FerreiraAinda não há informações que confirmem se as mortes registradas nos dois municípios estão relacionadas. Ambos os casos estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Varjota
Quatro corpos foram encontrados no Interior do Ceará nessa terça-feira, 4. Três foram localizados no açude Araras, no município de Varjota, e outro foi achado na cidade vizinha, Pires Ferreira.
Os corpos ainda não foram identificados.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) retirou os cadáveres do açude.
No município de Pires Ferreira, o cadáver estava em estado avançado de putrefação.
As informações foram repassadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que também informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE) segue investigando as circunstâncias das mortes.
A SSPDS não respondeu se as mortes registradas nos dois municípios estão relacionadas, mas ambos os casos estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Varjota.
Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local.
A SSPDS acrescenta que apenas após o laudo da Pefoce será possível determinar as causas das mortes e a identidade das vítimas.