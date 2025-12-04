Quatro corpos são encontrados em Varjota e Pires Ferreira

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Civil do Ceará (PC/CE) segue investigando as circunstâncias das mortes / Crédito: Reprodução/ PCCE

As informações foram repassadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que também informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE) segue investigando as circunstâncias das mortes. A SSPDS não respondeu se as mortes registradas nos dois municípios estão relacionadas, mas ambos os casos estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Varjota. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local.