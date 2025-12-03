Homem suspeito de integrar quadrilha de roubo de relógios de luxo é preso no Eusébio

PCCE prende em flagrante suspeito de integrar grupo especializado em roubos de relógios de luxo / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um homem de 31 anos, apontado como integrante de um grupo interestadual especializado no roubo de relógios de luxo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) nessa segunda-feira, 1º, no município do Eusébio, a 22,03 km de Fortaleza. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na ação, os policiais apreenderam objetos usados nos crimes, como a roupa empregada no dia do assalto, um capacete e uma motocicleta clonada — veículo que possuía registro de roubo e era utilizado para dificultar a identificação pela polícia.