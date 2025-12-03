Homem suspeito de integrar quadrilha de roubo de relógios de luxo é preso no Eusébio

Homem suspeito de integrar quadrilha de roubo de relógios de luxo é preso no EusébioPolícia Civil capturou suspeito de 31 anos com mandado em aberto; grupo, originário de São Paulo, é investigado por roubos de relógios de alto valor na Capital
Um homem de 31 anos, apontado como integrante de um grupo interestadual especializado no roubo de relógios de luxo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) nessa segunda-feira, 1º, no município do Eusébio, a 22,03 km de Fortaleza.
O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na ação, os policiais apreenderam objetos usados nos crimes, como a roupa empregada no dia do assalto, um capacete e uma motocicleta clonada — veículo que possuía registro de roubo e era utilizado para dificultar a identificação pela polícia.
Modus operandi e origem da quadrilha
Com o boletim de ocorrência registrado, a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) iniciou as investigações e identificou o suspeito como membro de uma quadrilha originária do estado de São Paulo. O grupo atuava no Ceará com apoio de comparsas locais.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu na manhã do dia 29 de novembro, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A vítima foi abordada por homens armados, que anunciaram o assalto e levaram um relógio avaliado em cerca de R$ 90 mil.
Investigação segue em busca de outros envolvidos
Após a prisão, o homem passou a responder por roubo qualificado, receptação, dano qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência, desacato e desobediência.
Segundo a SSPDS, equipes seguem em diligências para localizar o relógio roubado, identificar os demais integrantes da quadrilha e aprofundar as investigações sobre a atuação do grupo no Ceará e em outros estados.