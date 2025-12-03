Evento do MPCE celebra os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão

Vanda Costa, 52, agente de Viagem. MP do Ceará discutie Direitos das Pessoas com Deficiência: 10 Anos da Lei Brasileira de Inclusão, Avanços, Controle Social e Perspectivas / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Os avanços para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência (PCDs) no Ceará foi tema do evento “Direitos das Pessoas com Deficiência: 10 Anos da Lei Brasileira de Inclusão, Avanços, Controle Social e Perspectivas”, realizado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), nesta quarta-feira, 3, em Fortaleza. No Ceará, 766.728 pessoas possuem algum tipo de deficiência física ou limitações mentais, conforme dados do Censo Demográfico 2022. O número representa cerca de 8,9% da população do Estado, que ocupa o terceiro lugar entre as unidades da federação em proporção da população com alguma deficiência.

“Essa tecnologia tem reforçado outras tecnologias. Então, a gente tem visto o desenvolvimento de sensores, o desenvolvimento da própria robótica e com essa ação, a inclusão fica mais próxima do que a gente precisa de escala e personalização”, pontua. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.12.2025:.Dr. Hugo Porto - Coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania e promotor de defesa da pessoa com deficiência em Fortaleza.. MP do Ceará discutirá Direitos das Pessoas com Deficiência: 10 Anos da Lei Brasileira de Inclusão, Avanços, Controle Social e Perspectivas. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.12.2025:.Prof Luciano Vieira de Araújo - USP. MP do Ceará discutirá Direitos das Pessoas com Deficiência: 10 Anos da Lei Brasileira de Inclusão, Avanços, Controle Social e Perspectivas. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO A solenidade contou ainda com o lançamento da 2ª edição do Guia sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que será disponibilizado em formato digital. No evento, também foram entregues os certificados aos municípios de Aracoiaba, Barreira, Caridade, São Luís do Curu e Umirim, que apresentaram seus resultados sobre os projetos “Sentidos à Educação” e “Horizontes do Saber”.