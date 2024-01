Confira dicas do Corpo de Bombeiros para evitar afogamentos no Ceará

O período das férias está chegando e, com as altas temperaturas, é natural que as pessoas busquem locais como praias e piscinas para se refrescarem. No entanto, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará CBMCE) enfatizam medidas que devem ser adotadas para evitar afogamentos.

A recomendação é que crianças aprendam a flutuar a partir de 1 ano de idade e a nadar a partir dos 4 anos. Mesmo assim, a supervisão de um adulto é necessáriO enquanto a criança está na água.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na praia, a recomendação é que os banhistas fiquem próximos a postos de salvamento, além de consultarem antes as condições do mar.