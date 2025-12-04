Mais de 600 estudantes de 100 municípios participam do Ceará Científico 2025

Ceará Científico é a principal ação de incentivo à pesquisa e à inovação nas escolas da rede pública cearense / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A etapa estadual do Ceará Científico 2025, iniciativa de incentivo à pesquisa em escolas da rede pública do estado, começa nesta quinta-feira, 4. O evento acontece no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e segue até esta sexta-feira, 5. Ao todo, 259 projetos de 611 estudantes, provenientes de 187 escolas de 100 municípios cearenses, foram inscritos no evento.

LEIA TAMBÉM | Ataques em escolas no Ceará chamam atenção à violência interpessoal e no entorno A mostra é organizada pela Secretaria da Educação (Seduc), do Governo do Estado. Neste ano, os trabalhos foram orientados pelo tema geral da Seduc em 2025: “Educação Ambiental, Sustentabilidade e Emergência Climática”. O foco é “Saberes científicos em tempos de crise climática global”. O concurso é realizado em três etapas: escolar, regional e estadual. A abertura do evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e da secretária de Educação, Eliana Estrela. “Cada projeto apresentado é um tijolo na transformação da vida de vocês. [...] Significa construir, dentro da própria escola, uma consciência ambiental, articulando a comunidade escolar com a comunidade do entorno e desenvolvendo iniciativas que ajudam essas comunidades”, declarou o governador Elmano.

A titular da Seduc também parabenizou os alunos. “Temos projetos superinteressantes. Todas e todos estão de parabéns pelas pesquisas, pelas descobertas científicas, pelos talentos e por tudo o que vocês constroem no dia a dia”. Yasmin Tremembé é aluna do 3º ano da Escola Indígena Brolhos da Terra, de Itapipoca. Ela apresenta o projeto “Medicina Tradicional Tremembé como caminho para a sustentabilidade e a preservação ambiental”. Ela explica que o trabalho se baseia na relação entre ancestralidade e cuidado com o território. Ítalo Rabelo, 17, e Mariana Evelyn, 16, são alunos da EEFM Aloysio Barros Leal, localizada no bairro Barroso, de Fortaleza Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Yasmim Tremembé, estudante da escola indígena brolhos da terra Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Lucas Cavalcante, 17, aluno do 3º ano da EEEP Antônio Rodrigues de Oliveira, de Pedra Branca Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

“A gente pensa em utilizá-lo nas salas de aula e, talvez, em maior escala, usá-lo também fora da escola, nas comunidades”, afirma Ítalo. Segundo Mariana, o projeto também busca conscientizar moradores da região próxima ao antigo aterro sanitário do Jangurussu. Na região, é comum a incidência de queimadas de lixo. “Somos pequenos diante do problema. Mas, se conseguirmos colocar esse projeto em prática, poderemos usá-lo para conscientizar outras pessoas”, diz. Apesar de não participar como expositor este ano, o aluno Lucas Cavalcante, 17, aluno do 3º ano da EEEP Antônio Rodrigues de Oliveira, de Pedra Branca, conta como a iniciação científica mudou sua trajetória.