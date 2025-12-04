Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 600 estudantes de 100 municípios participam do Ceará Científico 2025

A etapa estadual do Ceará Científico 2025 reúne 259 projetos de estudantes de 187 escolas, com foco em pesquisa e educação ambiental
Autor Lara Vieira
Tipo Notícia

A etapa estadual do Ceará Científico 2025, iniciativa de incentivo à pesquisa em escolas da rede pública do estado, começa nesta quinta-feira, 4. O evento acontece no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e segue até esta sexta-feira, 5.

Ao todo, 259 projetos de 611 estudantes, provenientes de 187 escolas de 100 municípios cearenses, foram inscritos no evento.

A mostra é organizada pela Secretaria da Educação (Seduc), do Governo do Estado. Neste ano, os trabalhos foram orientados pelo tema geral da Seduc em 2025: “Educação Ambiental, Sustentabilidade e Emergência Climática”. O foco é “Saberes científicos em tempos de crise climática global”.

O concurso é realizado em três etapas: escolar, regional e estadual. A abertura do evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e da secretária de Educação, Eliana Estrela.

“Cada projeto apresentado é um tijolo na transformação da vida de vocês. [...] Significa construir, dentro da própria escola, uma consciência ambiental, articulando a comunidade escolar com a comunidade do entorno e desenvolvendo iniciativas que ajudam essas comunidades”, declarou o governador Elmano.

A titular da Seduc também parabenizou os alunos. “Temos projetos superinteressantes. Todas e todos estão de parabéns pelas pesquisas, pelas descobertas científicas, pelos talentos e por tudo o que vocês constroem no dia a dia”.

Yasmin Tremembé é aluna do 3º ano da Escola Indígena Brolhos da Terra, de Itapipoca. Ela apresenta o projeto “Medicina Tradicional Tremembé como caminho para a sustentabilidade e a preservação ambiental”. Ela explica que o trabalho se baseia na relação entre ancestralidade e cuidado com o território.

Ítalo Rabelo, 17, e Mariana Evelyn, 16, são alunos da EEFM Aloysio Barros Leal, localizada no bairro Barroso, de Fortaleza
Ítalo Rabelo, 17, e Mariana Evelyn, 16, são alunos da EEFM Aloysio Barros Leal, localizada no bairro Barroso, de Fortaleza Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Yasmim Tremembé, estudante da escola indígena brolhos da terra
Yasmim Tremembé, estudante da escola indígena brolhos da terra Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Lucas Cavalcante, 17, aluno do 3º ano da EEEP Antônio Rodrigues de Oliveira, de Pedra Branca
Lucas Cavalcante, 17, aluno do 3º ano da EEEP Antônio Rodrigues de Oliveira, de Pedra Branca Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

“A medicina tradicional não é apenas uma erva ou um chá. Ela traz cura e traz ancestralidade. É uma conexão que mantém o equilíbrio que vem desde nossos ancestrais até nós, jovens”, afirma.

Já os estudantes Ítalo Rabelo, 17, e Mariana Evelyn, 16, são alunos da EEFM Aloysio Barros Leal, localizada no bairro Barroso, de Fortaleza. Eles apresentam o projeto “Sequestro de CO₂: Uma alternativa sustentável para a redução do efeito estufa”. Por meio de um painel solar, eles acionam uma bomba que captura ar atmosférico e remove o CO₂, devolvendo o ar purificado.

“A gente pensa em utilizá-lo nas salas de aula e, talvez, em maior escala, usá-lo também fora da escola, nas comunidades”, afirma Ítalo.

Segundo Mariana, o projeto também busca conscientizar moradores da região próxima ao antigo aterro sanitário do Jangurussu. Na região, é comum a incidência de queimadas de lixo. “Somos pequenos diante do problema. Mas, se conseguirmos colocar esse projeto em prática, poderemos usá-lo para conscientizar outras pessoas”, diz.

Apesar de não participar como expositor este ano, o aluno Lucas Cavalcante, 17, aluno do 3º ano da EEEP Antônio Rodrigues de Oliveira, de Pedra Branca, conta como a iniciação científica mudou sua trajetória.

Em 2024, ele desenvolveu o projeto “Filtro Mineral de baixo custo, para o tratamento de água, feito a partir do reaproveitamento ecológico dos rejeitos do granito ocre da indústria de rochas ornamentais”.

Lucas apresentou o projeto em diferentes estados e, neste ano, conquistou quatro premiações na Febrace, maior feira de ciências e engenharias do país. “Quero incentivar outros jovens a entrarem no mundo da ciência, porque acredito que a educação tem o poder de transformar vidas, assim como transformou a minha”, afirma.

Selo Escola Sustentável

Durante o evento, também foram premiadas as escolas com o Selo Escola Sustentável, que reconhece ações e projetos pedagógicos de destaque na educação ambiental e na sustentabilidade.

Ceará Científico é a principal ação de incentivo à pesquisa e à inovação nas escolas da rede pública cearense
Ceará Científico é a principal ação de incentivo à pesquisa e à inovação nas escolas da rede pública cearense Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Neste ano, participaram do Selo três grupos. A premiação é de R$ 10 mil para cada escola que conquistar o 1º lugar em seu respectivo grupo, totalizando três escolas premiadas. As demais escolas participantes recebem certificação.

Escolas vencedoras (1º lugar):

Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs): CEJA Guilherme Gouveia (CREDE 4)
Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs): EEEP Lúcia Helena Viana Ribeiro (CREDE 9) 
Escolas Estaduais de Ações Afirmativas: Escola Quilombola Antônia Ramalho da Silva (CREDE 9)

